Kannuksessa aletaan tuottamaan kahvia tyhjilleen jääneessä vanhassa opetusnavetassa – Ollikkalan ArkiMokkaa saa pian paikallisista ruokakaupoista?

Kpedun Kannuksen toimipaikka sai valmiiksi modernin robottinavetan. Nyt innovatiivinen, tulevaisuuteen katsova koulun henkilöstö on kehittänyt vanhalle navetalle upean uuden käyttötarkoituksen. Navetassa viljellään jatkossa kahvia!

Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala kertoo, miten tähän ratkaisuun päädyttiin.

– Ilmastonmuutos heikentää vahvasti kasvuolosuhteita perinteisissä kahvinviljelymaissa, ja kahvin saatavuus tulee heikkenemään maailmanmarkkinoilla, joten hinnat nousevat pilviin. Kahvista on tulossa todellinen luksustuote, joten viljely Suomessa tulee olemaan taloudellisesti kannattavaa.

Kpedun Kannuksen toimipaikassa on käynyt kevään aikana konsultteja mm. Malista, Kamerunista, Tsadista ja Tunisiasta opettamassa henkilökuntaa kahvinviljejyn saloihin. Samalla he ehtivät käydä ihailemassa Kitinkankaan talvisia veistoksia. KPEDU

Kahvi vaatii paljon lämpöä ja valoa, mutta tämä hoituu aurinkopaneelien avulla: ne asennetaan uuden ja vanhan navetan katoille. Suunnitelmissa on myös kokeilla erilaisia lannoiteratkaisuja: koululla on nautojen lisäksi mm. alpakoita ja lampaita, joiden lantaa voidaan käyttää luomukahvin tuotannossa.

Kasvinsuojelu hoituu biologisen torjunnan avulla, kahvipensaisiin levitetään petopunkkeja ja leppäkerttuja, jotka syövät haitallisia tuhohyönteisiä. Konsultteja Afrikasta (Malista, Kamerunista, Tsadista ja Tunisiasta) on käynyt jo opastamassa henkilökuntaa viljelyn saloihin.

Maaseudulla on paljon tyhjiä navetoita ja sikaloita, jotka voitaisiin ottaa tällaiseen uuteen tuotantokäyttöön, ja tässä toimitaan myös suunnannäyttäjänä uusille innovaatioille.

Koko koulu on mukana projektissa. Metsäalan opiskelijat ovat olleet hakkuulla, ja seuraavaksi tehdään omaa lautatavaraa, jota hyödynnetään oman kahvipaahtimon rakentamiseen. Rakentamisen opettaja Juha Landinilla on piirustukset pöydällä, paahtimosta tulee 500 neliön kokoinen pikkunätti halli, ja tulevaisuudessa ihastuttava paahtuvan kahvin tuoksu leijuu koulun tontilta naapurustonkin iloksi.

Koska tontilla on jo paljon rakennuksia, ja pellot halutaan säilyttää laidunnuskäytössä, paahtimo rakennetaan osittain joen päälle, paalutyyppisesti, jotta sen alta mahtuu veneilemään.

Jatkossa koululla nautitaan ainoastaan oman tilan kahvia, Ollikkalan ArkiMokkaa, ja laskelmissa on, että kahvia saadaan yli oman tarpeen, kun tuotanto on päässyt kunnolla vauhtiin, joten etiketti omia kahvipaketteja varten on jo suunniteltu, ja paikallisista ruokakaupoista on osoitettu kiinnostusta paikalliskahvin myymiseen.