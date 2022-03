Viikonloppuna luoteen-pohjoisen puolelta on odotettavissa voimakasta puuskaista tuulta, joka saattaa aiheuttaa tuhoja muun muassa puustolle sekä heikentää merkittävästi ajokeliä.

Ilmatieteen laitos ennakoi perjantaina, että varoituskartalle lehahtaa varoituksia niin ajokelistä kuin voimakkaan tuulen takia.

Vielä tänään varoituskartta on lähes tyhjä (Ahvenanmaalla on ruohikkopalovaara!), mutta sen jälkeen varoituskynnys ylittyy ajoittain ajokelin tai tuulen vuoksi. Seuraa viimeisimpiä varoituksia täältä: https://t.co/8yRzqDZvuC pic.twitter.com/2I0oVUkqjd — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) March 24, 2022

Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan Pelastuslaitos muistuttaa tviitissään varautumaan kevätmyrskyyn.

💨⚠️ Kevätmyrsky iskee huomenna . Varmista, ettei tarvitse hävetä ja vakuutusyhtiölle selitellä; kerää pihan tai parvekkeen irtotavara tuulelta suojaan jo tänään Varaudu myös sähkökatkoksiin.

Viimeksi pari vuotta sitten Kokkolassa mylväissyt syksyinen Aila-myrsky teki suurta tuhoa alueen puustossa.

Kokkolan metsätalousinsinööri Ahti Räinän mukaan tulevana viikonloppuna ja etenkin lauantaina on syytä varautua tuulituhoihin

– Toki tällä hetkellä on monia auttavia olosuhteita, lehdettömät puut, osittain routainen maa ja viime viikkojen lämmön hieman sulattamat puiden rungot sekä oksat, hän toteaa.

Kokkolan kaupunki haluaa muistuttaa menettelystä mahdollisten tuulituhopuiden kanssa.

– Myrskytuhopuiden korjuutyö on erityistä ammattiosaamista vaativaa työtä ja se on syytä jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Ilman pakottavaa syytä ei tuhopuiden korjuuseen tule ryhtyä muiden kuin ammattilaisten.

Eikä raivaustyöt ja myrskytuhojen keruu ole joka miehen oikeuksiin kuuluvia asioita.

– Toisen omistamia puita ei tule alkaa raivata, jokainen maanomistaja vastaa omien puittensa korjuusta. Tuhopuiden katkominen tai korjuu ei ole jokamiehenoikeus, muistutetaan kaupungin tiedotteessa.

Jos tuulenkaatoihin on pakko ryhtyä ja raivaustöitä aloittaa pitää ennen töihin ryhtymistä kartoittaa riskit, oma osaaminen ja kalusto.

– Välittömissä vaaratilanteissa, esimerkiksi jos näkee puita, jotka uhkaavat kaatua rakennusten päälle tai on tielle kaatuneita tai kaatumaisillaan olevia puita pitää ottaa yhteys Pelastuslaitokseen. Johtoihin tai sähköön liittyvissä riskiasioissa tulee ottaa yhteys paikallisen energiayhtiön päivystykseen.

Maassa makaavat puut, jotka eivät enää aiheuta välitöntä vaaraa ellei niitä lähde varomattomasti poistamaan, pitäisi jättää niille sijoilleen.

Kaupungin maalla tuhopuiden korjuusta vastaa kaupunki. Metsissä, puistoissa sekä esimerkiksi polkujen tai reittien päälle kaatuneita puita ei saa lähteä oma-aloitteisesti poistamaan. Työ tehdään johdetusta metsäpalveluiden kautta.

– Kaupungin metsissä ja puistoissa kaatuneista puista tulee ilmoittaa kaupungin metsäpalveluihin. Ilmoituksessa on hyvä mainita mitä on tapahtunut, missä ja onko tilanteesta välitöntä haittaa. Ilmoitukset on paras jättää vaikkapa sähköpostilla ahti.raina@kokkola.fi , kertoo metsätalousinsinööri Räinä.