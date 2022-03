Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Tuulivoima ei ole mustavalkoinen asia – tasapainoilu koskemattoman luonnon ja tuulivoimateollisuuden välillä on kinkkistä pohdittavaa

Tuulivoimakeskustelu kiihtyy jälleen, kun uusia tuulivoimapuistosuunnitelmia tulee ilmi. Lestijoki-lehti haluaa olla aktiivisesti mukana tiedottamassa uusista hankkeista ja myös tarjoamassa alustaa tuulivoimakeskustelulle edelleen. Eri näkökulmia on hyvä tuoda esille keskusteluissa. Ne auttavat kaikkia muodostamaan oman näkemyksen asiasta, joka ei ole niin mustavalkoinen kuin aktiivisimmat puolestapuhujat sanovat tai aktiivisimmat tuulivoimavastustajat kertovat.

Tuulivoimalla on niin hyötyjä kuin haittoja, riippuen mitä painotetaan. Ilman muuta tuulivoima on vihreää energiaa, mutta samassa lauseessa täytyy tunnistaa myös rakentamiseen kohdistuvat vähemmän ystävälliset ympäristövaikutukset. Tasapainoilu koskemattoman luonnon ja tuulivoimateollisuuden välillä on välillä kinkkistä pohdittavaa. Suomessa tarvitaan energiaa, ja etenkin kun Hanhikiven ydinvoimalan jatkosta ei ole enää mitään takeita Venäjän hyökkäyssodan takia. Tuulivoimaloiden käytöstä ei synny hiilidioksidia eikä muita ilmansaasteita. Tuulivoimaloiden perustuksiin käytetään runsaasti betonia, joka lisää osaltaan kasvihuonepäästöjä. Tässä esimerkkejä argumenteista, joita jokainen voi mielessään pohtia.

Metsäammattilaisten kanssa kun olen aiheesta puhunut, useimmiten itse metsäteollisuuteen tuulivoiman rakentamisella ei ole heidän mukaan paljonkaan vaikutusta. Yhtenä positiivisena asiana metsäpuolella mainitaan usein metsäteiden parantaminen harvennushakkuita ajatellen tuulipuistojen lähellä. Uusien voimalinjojen raivaus on sitten toinen asia, jolla on huomattavasti isompi vaikutus metsänomistajalle.

Raha on hyvä konsultti, sanotaan. Maanomistajia houkuttelevat varmasti koko ajan parantuneet vuokrasopimukset. Se on hyvä lisätulo monelle ja raha tulee aina tarpeeseen. Myös kuntapäättäjien puntarissa kunnalle tulevat muhkeat kiinteistöverot painavat paljon. Kukaan ei varmasti osaa keksiä samanlaista rahasampoa kunnalle. Kaikki tiedämme kuntatalouden suuret haasteet. Tuulivoimaloista saadut tulot mahdollistavat useita kannatettavia hankkeita. Uusia kouluja, uutta hyvinvointia asukkaille.

Myös maanomistajien on syytä olla hereillä ja koota työryhmä miettimään vuokrasopimuksia. Myös kaikille maanomistajille tiedottaminen hankkeista heti varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Nyt monessa hankkeessa on jo maanomistajat kritisoineet tietämättömyyttä hankkeista, vaikkei sinänsä mitään peruuttamatonta olisi tapahtunutkaan. Avoimuus on paras lääke katkaisemaan siivet turhilta huhuilta.