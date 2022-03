Hiihto- ja kuntoilutapahtumia koko viikonloppu Lestijokilaaksossa – Kuutamohiihto Eskolassa, Tohohiihto Lampilla, Vattajahiihto Lohtajalla ja Hiihdä niin paljon kuin haluat -päivä Kannuksessa

Tulevana viikonloppuna on paljon hiihto- ja kuntoilutapahtumia Lestijokilaaksossa.

Perjantaina (18.3) Eskolassa on kuutamahiihto ja lumikenkäilytapahtuma Leppilammella klo 19. Viitajärvellä lintutornin kohdalla on taukopaiikka, jossa on nuotio. Omat eväät ja otsalamppu mukaan. Opastus Leppilammelta Viitajärven taukopaikalle. Lumikenkiä saa lainaan Lestijoen Ladulta. Viitajärvellä voi hiihtää latu-urilla tai kävellä kelkkauraa pitkin myös ilman lumikenkiä.

Viikonloppuna (19.-20.3) on myös Perinteinen lamppilainen hiihtotapahtuma, Tohohiihto. Laturetken keskuspaikkana on Kunnankämppä. Kunta tarjoaa kämpällä retkeilijöille kahvit ja makkaraa lauantaina sekä sunnuntaina aamusta alkuiltaan (9-18).

Hiihtäjät voivat valita useita eri reittivaihtoehtoja, pituudeltaan kahdesta liki 50 kilometriin. Hongiston leirikeskuksen parkkipaikalta kämpälle on latua reittivaihtoehdosta riippuen joko reilut tai vajaat viisi kilometriä. Lylyn Pisarasta taas matkaa kertyy 12 kilometriä ja valaistulta ladulta saman verran.

Lapsiperheille ja muille vähempiliikkuisille sopiva vaihtoehto on lähteä liikkeelle metsäautotien pysäköintipaikalta läheltä kämppää, jolloin matkaa on vain kilometrin verran. Sen voi taittaa myös kävellen. Tie on aurattu ja sinne on opastus Ullavantieltä.

Lauantaina 19.3. hiihdetään myös Lohtajan Veikkojen järjestämä retkihiihto Vattaja-hiihto. Yhteislähtö on Houraatista kelli 10. Harrastehiihto ilman ajanottoa. Huoltopisteet palvelevat 10-13. Hinta on 10 euroa /henkilö (sis. mehun ja makkaran).

Lauantaina 19.3. Kannuksen Ura järjestää Hiihdä niin paljon kuin haluat -päivän Kitinkankaan maastossa. Kello 7.00 - 15.00 aikana. Aloitus on hiihtostadionilla

Hiihdä porukassa pitempään osalla hiihtäjiä tavoitteena 100 km jos kunto/keli kestää. Tyylin saa vaihtaa halutessa.