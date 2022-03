Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Dieselin hinta on ylittänyt kuljetusalan sietokyvyn

Varmasti kaikki autolla liikkuvat ovat tunteneet lompakoissaan ennätyskalliin polttoaineen hinnan. Tietenkin hinta on tuntuva näin yksityisellekin käyttäjälle, mutta ammattiautoilijalle ja kuljetusyrittäjille kyseessä on jo elinkeinoa uhkaava kriisi.

Polttoaineiden hinta on ollut jo jonkin aikaa korkealla ja nyt se on ottanut vielä kunnon hintapiikin. Raakaöljyn hinnannousu on yksi tärkeimmistä syistä nousulle ja Ukrainan sota on kiristänyt entisestään tilannetta.

Myös kasvava biopolttoaineiden sekoitevelvoite vaikuttaa kokonaishintaan. Nykyinen jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineiden seoksessa on oltava 18 prosenttia biopolttoainetta. Velvoite on nousemassa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Eli voi ennakoida, ettei hintapaine tältä osin ainakaan helpota. Taustalla on vihreä siirtymä, jolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Jakeluvelvoite edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Myös polttoaineverotusta on usean hallituksen toimesta korotettu. Marinin hallitus teki kautensa aluksi päätöksen nostaa polttoaineverotusta, ja hallitus ei ole nyt aikeissa keventää sitä.

Verojen osuus dieselin markkinahinnasta on noin 60 prosenttia ja bensiinin osalta reipas 70 prosenttia. Diesel on nyt kalliimpaa kuin bensa, mikä on varsin poikkeuksellista. Ymmärtääkseni dieselin hintapiikissä Ukrainan sodan vaikutus on ollut kaikkein suurin. Joka tapauksessa dieselin laittaminen tankkiin on kalliimpaa nyt kuin koskaan ja dieselin hinta on ylittänyt kuljetusalan sietokyvyn.

Tähän akuuttiin tilanteeseen toivoisi hallitukselta nopeita toimia. Polttoaineen kova hinta heijastuu myös ruuantuotantoon ja huoltovarmuuteen jakelukustannusten räjähdysmäisen kasvun takia, puhumattakaan yksittäisen kuljettajayrittäjän ahdingosta.

Hallituksen esityksissä on ollut matkavähennysten nostoa ja ammattidieselin veroetua. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry. on vaatinut ammattidieseliä jo pitkään. Se tarkoittaisi kuorma-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia. Toivottavasti tämä toteutuu nopealla aikataululla.

Matkavähennyksen nosto tuntuu jopa marginaaliselta keinolta, eikä siitä ole nähdäkseni juurikaan hyötyä akuuttiin tilanteeseen.