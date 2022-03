Koronatartuntojen määrä taas uusissa ennätysluvuissa Soiten alueella – Koronatilanne on haastava myös Kallion alueella

Koronatartuntojen määrä on Soiten alueella uusissa ennätysluvuissa, määrä on erittäin korkealla tasolla. Koronatilanne on haastava myös Kallion alueella.

Soiten testauksessa todettiin viime viikon (vko 10) aikana todettiin yhteensä 1 069 uutta koronavirustartuntaa. Se on Soitessa suurin pandemian aikana tilastoitu määrä viikossa. Mukana eivät ole kotitestauksessa todetut tapaukset, joten todellinen lukema on vielä tuota suurempi.

Myös sairaalahoidon tarve jatkuu Soitessa korkeana. Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla 1 900 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 55 prosenttia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 13 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Soiten alueella on yhtymän mukaan nyt erittäin korkea tartuntariski, joten edelleen muistutetaan koronavarotoimien tärkeydestä. Lisäksi Soiten alueella on edelleen voimassa etätyösuositus.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen koronatilanne on edelleen haastava ja tartuntoja ilmenee paljon. Koronatartuntojen johdosta osastohoidossa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on kymmenkunta Kallion kuntien asukasta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion henkilöstöä on yhä paljon pois työpaikoilta, ja henkilöstövaje heijastuu myös vastaanottojen toimintaan. Koronavirusnäytteenoton rajausta sote-alan henkilöstöön, raskaana oleviin ja riskiryhmiin kuuluviin joudutaan tilanteesta johtuen jatkamaan. Näytteenottoa pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion takaisinsoittopalveluun voi maanantaista 14.3.2022 alkaen jättää vain yhden soittopyynnön kerrallaan. Seuraavan soittopyynnön samaan tai toiseen yksikköön voi jättää, kun edelliseen soittopyyntöön on vastattu.

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen. Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Kotitestin suositellaan toistamaan uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat.

Mikäli koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on 5 vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta. Näytteenottopäivä on 0-päivä. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Positiivinen kotitestitulos tulee varmentaa terveydenhuollossa, mikäli tarvitsee A-todistuksen työnantajalle tartuntatautipäivärahaa varten. Sairausvakuutuslain muuttumisen myötä A-todistusta varten tulee olla yhteydessä omaan työterveyteen tai terveyskeskukseen. Soiten infektioiden torjuntayksikkö ei kirjoita enää A-todistuksia.