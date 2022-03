Erikoiskuljetus matkaa maanantaina päivällä Raahesta Kannukseen. Kuljetuksen pituus on 95 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on kolme. Kuljetus on perillä 14.03.2022 klo 12:00 mennessä. Liikennettä pysäytetään ajoittain.

Kuljetus liikkuu lähti liikkeelle klo 8:15 ja oli aluksi reitillä valtatie 8, Raahe - Kalajoki, Himanka.

Kuljetus liikkuu teillä 775 ja 7720 ajalla 10:00 - 12:00, kunnes saapuu Kannukseen.

/Uutista muokattu ma 14.3. klo 10:02