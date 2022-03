Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ukrainan asia on myös Suomen asia

Ukrainan ja Venäjän välinen sota huolestuttaa ja puhuttaa laajasti myös Lestijokilaaksossa. Passeja varaillaan ennätystahtiin, jodi-tabletit ovat loppu apteekeista, siviilipalvelukseen hakeudutaan ennätyksellisen paljon, paikkakuntien väestösuojia kysellään. Nämä kaikki ovat heijastuksia sodasta, jota itänaapurimme käy Ukrainaa vastaan.

On ihan inhimillistä, että sota aiheuttaa pelkotiloja. Silti muistuttaisin, että Suomella ei ole välitöntä sodan uhkaa, ja toivottavasti ei tulekaan. Valtionjohto presidentin vetämänä varmasti on ajan tasalla tilanteesta ja he miettivät parhaita ratkaisuja Suomelle ja suomalaisille.

On ollut hienoa nähdä, että auttamishalu on noussut Lestijokilaaksossa korkealle. Ukrainan asia on otettu yhteiseksi asiaksi. Erilaisia tukitoimia on tehty nopealla aikataululla.

Avustuksia on kerätty Ukrainaan ja myös ukrainalaisille, jotka ovat tulleet sodan runtelemasta maasta tänne. Nyt on jo tullut ainakin Toholammille ja Alavieskaan ukrainalaisia. He ovat vasta ensimmäinen aalto siitä valtavasta pakolaistulvasta, joka on tulossa Suomeen ja muualle Eurooppaan. Uskon, että lähitulevaisuudessa kaikki mahdolliset hätämajoituspaikat tulevat olemaan täynnä, myös Lestijokilaaksossa.

Ukrainalaiset, jotka joutuvat pakenemaan kotimaastaan ovat henkisesti ja fyysisesti täysin rikkinäisiä. He tarvitsevat kaiken avun, jota yhteiskuntamme pystyy heille tarjoamaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On selvä, että ensimmäinen ja tärkein asia on saada ihmiset turvaan sodalta. Perustarpeet kuten ruoka, juoma, asunto ovat ne, joita ukrainalaiset tarvitsevat pikaisesti. Myös henkinen apu on oltava saatavilla välittömästi. Tässä varmasti tehdään hyvää yhteistyötä myös paikkakuntien seurakuntien kanssa.

Olen oppinut tässä viime viikkojen aikaan tuntemaan Suomessa asuvia ukrainalaisia. Siinä olen huomannut, että he ovat varsin ystävällisiä ja sopeutuneet suomalaiseen kulttuuriin. Ukrainalaisten kotouttaminen on varmasti keskimääräistä helpompaa kuin kauempaa tulevien pakolaisten.

Jos katsotaan hiukan pidemmälle tästä akuutista ja inhimillisestä hädästä, niin ukrainalaisista olisi varmasti osaltaan apua siihen suureen työvoimapulaan, mistä meidänkin alueen yritykset kärsivät. Vaikea kuvitella, että ihan hetkeen ukrainalaiset palaavat takaisin kotimaahansa. Kuinka moni heistä ylipäätään haluaa palata Putinin aiheuttamien sotatraumojen jälkeen Ukrainaan, vaikka tilanne rauhoittuisikin?

Nyt on kuitenkin ensin aika auttaa ja tukea Ukrainaa.