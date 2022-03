Väestöhälytysjärjestelmää testataan tänään puoliltapäivin. Kokeilumerkki on tasainen ääni, joka kestää seitsemän sekuntia. Tämä ei edellytä mitään toimenpiteitä.

Hälyttimiä testataan jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina keskellä päivää. Testaus tehdään ympäri Suomen.

Testejä on tehty jo vuosikymmeniä, ja viranomaiset muistuttavat, että mahdollisia tiedusteluja kokeilumerkin testauksesta ei pidä soittaa yleiseen hätänumeroon.

Public warning sirens are tested on monday, 7th March, at 12 noon in accordance with the decades-old practice on the first Mondays of each month. Testing doesn’t require any measures from the public.