Koronatartuntojen määrä jatkuu Soitessa korkeana – Keski-Pohjanmaalla laaja kasvomaskisuositus ja hybridimallinen etätyösuositus yhä voimassa

Koronatartuntojen määrä jatkuu Soitessa korkeana, kun huomioidaan virallisesti todetut tapaukset. Laaja kasvomaskisuositus ja hybridimallinen etätyösuositus on Keski-Pohjanmaalla yhä voimassa. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 1 468 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1 897/100 000 asukasta. Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 788 uutta koronavirustartuntaa.

Viime viikolla suurin osa tartunnoista todettiin 0–50-vuotiailla, muta tartuntoja on todettu myös iäkkäämmillä. Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 10 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita. Soiten alue luokitellaan edelleen koronavirusepidemian leviämisalueeksi.

Valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt, mutta viranomaistyöryhmä suosittaa tiedotteellaan, että työnantajat hyödyntäisivät hybridimallista etätyötä edelleen Soiten alueella mahdollisuuksien mukaan. Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus. Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettäväksi hygieniaohjeistukset huomioiden.