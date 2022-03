Ukrainalainen Oleksandr Scherban on asunut Kannuksessa perheensä kanssa jo 15 vuotta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ollut järkytys hänelle ja muille alueella asuville ukrainalaisille.

Scherban ja ukrainalaisyhteisö on järjestämässä tavaroiden lahjoituskeräystä sodan runteleman Ukrainalle.

– Rakastan Suomea ja Ukrainaa. On ollut hieno nähdä se avuliaisuus, joka suomalaisilta on kummunnut tässä Ukrainan järkyttävässä tilanteessa. Kaikki lahjoitustavara otetaan ilolla vastaan. Kaikesta on puutetta. Elastiset siteet, särkylääkkeet, makuupussit, taskulamput, patterit, särkylääkkeet, puhdistusaineet, kenkiä, lämpimiä vaatteita, hän luettelee.

Lestijoki-lehti toimii Kannuksessa tavaroiden vastaanottopaikkana ke-to klo 9-17 ja pe klo 9-16. Tavara kerätään alueelta sunnuntaina linja-autolla, jolla se lähtee kohti Ukrainaa.

– Pakkaamme tavaran laatikoihin ja ne kerätään sitten laajemmalta alueelta kohti Ukrainaa. Jos ihmisillä on laatikoita, joihin tavara voidaan pakata, niin se oli hyvä lisä, Scherban kertoo.

Ukrainalle. Mark ja Svitlana Scherban olivat viikonloppuna sytyttämässä kynttilöitä Himangalla. Oleksander Shcherban

Mark Scherban oli mukana laskiaistapahtumassa Kannuksessa. Oleksander Shcherban

Oleksandr Scherban on kiitollinen suomalaisten avusta ukrainalle. Joni Mäki-Petäjä

Scherban on kotoisin Ukrainasta, Žytomyrin kaupungista, josta on matkaa Ukrainan pääkaupunki Kiovaan vain noin 150 kilometriä. Scherban on töissä Himangalla Veljekset Kuusiston peruntatilalla. Sitä ennen hän on työskennellyt Kannuksen Kauppapuutarhalla ja Pitkäsen Perunalla. Hänellä on vaimo Svitlana ja Suomessa syntyneet pojat Daniel,8, ja Mark, 6.

– En voi ymmärtää, miksi Venäjä ja Putin hyökkäsi Ukrainaan? Olemme itkeneet, katsoneet uutisia ja olemme olleet peloissamme. En ole nukkunut montakaan tuntia sen jälkeen, kun sota alkoi. Žytomyrissa asuu kaksi veljeäni ja äitini. Sielläkin on ollut useita pommituksia ja ainakin seitsemän raketti-iskua, Scherban sanoo hiljaa.

Bunkkerissa. Lapsia, myös vastasyntyneitä, pommisuojassa Ukrainassa.

Žytomyr on pommituksen kohteena.

Stressi ja hermostuneisuus ovat läsnä koko ajan Scherbanin elämässä.

– Koko Ukrainan kansa ei voi Putinin ja Venäjän toimia ymmärtää. Ukrainassa halutaan vain rauhaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ollut esillä paljon sodan aikana.

– Ukrainalla on loistava presidentti, joka on kansan puolella. Kaikki haluavat jatkaa elämistä itsenäisen Ukrainan puolesta ja puolustaa kotimaata. Kaikki muu on venäläisten ja Putinin propagandaa, Scherban sanoo.

Scherban on saanut viestejä ja videoita Ukrainan kotikaupungistaan.

– On kamala nähdä, kun Žytomyr on sodan keskellä. Kukaan ei tiedä kauanko tämä vielä kestää, Scherban sanoo ja puistaa päätään.

Katso video Žytomyrin pommituksesta ja sen aiheuttamasta paineaallosta.