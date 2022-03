27 tuulivoimalaa toiminnassa – Hurja määrä tuulivoimalahankkeita valmisteilla ja toteutuessaan Lesti- ja Perhonjokilaaksossa pyörisi jopa 443 tuulivoimalaa



Kuuronkallion tuulivoimapuisto Kannuksessa on toistaiseksi suurin Keski-Pohjanmaalla toiminnassa oleva puisto. Kuuronkalliolla on 14 tuulivoimalaa.

Perhon- ja Lestijokilaaksoissa on valmisteilla useita eri tuulivoimahankkeita ja tällä hetkellä toiminnassa olevien yhteenlaskettu määrä on vain 27. Sen sijaan rakenteilla on kolme tuulivoimapuistoa, joista maakuntarajan kahdelle puolen sijoittuva Mutkalammin puisto tulee olemaan tähän saakka maaliin menneistä tuulivoimapuistoista suurin 69 voimalalla.