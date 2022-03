Mutkalammin tuulivoimakuljetukset Kannuksessa ja Himangalla ovat lähteneet jouhevasti liikkeelle, katso video! – Maaliskuun ensimmäisellä viikolla jopa 79 metrisiä tuulivoiman osia liikenteessä

Mutkalammin tuulivoimapuiston osien kuljetus ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Erikoiskuljetuksia kohti Mutkalampia on lähtenyt Raahen ja Kalajoen satamista.

– Kuljetukset ovat menneet suunnitelmien mukaan ja lähteneet hyvin rullaamaan. Valituksia ei ole tullut asukkailta tai mistään muualtakaan, kertoo Mikko Valtanen kuljetusyhtiö Havator Oy:stä, joka vastaa Mutkalammin tuulivoimapuiston erikoiskuljetuksista.

Valtasen mukaan asukkailta on tullut jonkin verran yhteydenottoja.

– Lähinnä ne ovat koskeneet aikatauluja. Soitot ovat tulleet pääosin Kannuksen päästä, Valtanen sanoo.

Tuulivoimakomponenttien toimitusajat pyritään ajoittamaan päivisin kello 7–10 sekä kello 15–18 välisten aikojen ulkopuolelle, jotta kuljetuksilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta esimerkiksi työmatka- ja koululiikenteeseen.

– Saattoauto huolehtii vastaantulevien pysäyttämisestä. Siellä on henkilöt saaneet liikenteenohjaajan koulutuksen ja heillä on lupa pysäyttää liikenne, jotta saamme varmistettua turvallisuuden liikenteessä. Hyvin ovat ihmiset ymmärtäneet ja pysähtyneet. Mitään ongelmia ei ole eteen tullut.

Valtasen mukaan erikoiskuljetuksissa kaiken tärkeintä on ennakkosuunnittelu.

– Kuljetussuunnitelmat ja tiemuutokset on tehty hyvissä ajoin. Puoli vuotta sitten jo ensimmäiset suunnitelmat on tehty reiteistä ja paikoista. Näin ei pääse mitään yllätyksiä syntymään, kun itse kuljetukset alkavat.

Tuulivoimakuljetuksia tulee useita peräkkäin. Joni Mäki-Petäjä

Valtanen kertoo, että hankalimmat paikat ovat luonnollisesti risteykset.

– Himangalta, kun käännytään kasitieltä Himanka-Kannus -tielle sekä Himangantieltä, kun käännytään Rautiontielle. Loppumatka on tietenkin tien kapeuden takia se haastavin, mutta ei sielläkään ole mitään ongelmia ollut, hän sanoo.

Viime viikolla, kun ajot alkoivat, oli sankkoja lumipyryjä ja nyt taas on ollut paikoin pääkallokelit, kun ilma on lämmennyt.

– Meillä on hyvä yhteys alueen tienhoitourakoitsijoihin. He käyvät auraamassa puolta tuntia ennen reitin, jos siellä on tullut lunta. Nyt hiekoitus on hoidettu hyvin, kun ilma meni plussan puolelle.

Lavan pää menee pitkälle tien ulkopuolelle. Joni Mäki-Petäjä

Saattoauto kuljetusten välissä. Joni Mäki-Petäjä

Erikoiskuljetuksissa päivät venyvät pitkiksi.

– Kyllä tässä pitkiä päiviä tehdään. Aamuseitsemästä menee helposti iltayhdeksään. Itse pyrin olemaan koko ajan saatavilla, Valtanen kertoo.

Kuljetuksia tulee päivässä neljä saattuetta, joissa on yhteensä 12 komponenttia. Kuljetuksissa toimitetaan mm. tuulivoimaloiden tornilohkoja, konehuoneita, vaihteistoja, generaattoreita, napoja ja lapoja.

– Pisimmät lavat tällä viikolla ovat olleet noin 75 metriä. Ensi viikolla tulee vieläkin pidempiä, noin 79 metrisiä, Valtanen paljastaa.

Erikoiskuljetusten on arvioitu kestävän kesäkuun 2022 loppuun saakka.

– Jatkossakin on varmasti tiedossa paljonkin samankaltaisia tehtäviä, kun tuulivoimapuistoja rakennetaan alueelle, Valtanen ennakoi.