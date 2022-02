Hiihdosta uudelleen innostunut Matias Välikangas suosii vapaata – "Kun on hätäisen luontoinen niin haluaa, että maisemat vaihtuu"



Onnea! Matias Välikankaalla on ollut kiireitä tämän talven lumisateilla, sillä hän hoitaa Toholammin kirkonkylän hiihtolatuja.

Onnea! Matias Välikankaalla on ollut kiireitä tämän talven lumisateilla, sillä hän hoitaa Toholammin kirkonkylän hiihtolatuja.

Vapaa hiihtotapa on Matias Välikankaan valinta. – Enempi tulee hiihdettyä vapaata. Varmaan siksi, kun se on nopeampaa. Kun on hätäisen luontoinen muutenkin, niin haluaa että maisemat vaihtuu, Välikangas velmuilee.