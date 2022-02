Kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kolumni: "Millainen Kannus on vuonna 2030?"

Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle. Kuntalaki määrittää kuntastrategian johtamisen keskeiseksi välineeksi. Strategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa ja koska se ohjaa kaikkea kunnallista päätöksentekoa, on sen laadinnassa syytä osallistaa kuntalaisia. Elävä kuntastrategia on vuorovaikutusta.

Kannuksen kaupunki järjesti mielipidekyselyn otakantaa.fi -foorumissa 2017. Sen aiheena oli "Millainen on Kannus vuonna 2025?" Kysely tehtiin valmisteilla olleen strategian tueksi. Vastauksista saatiin osviittaa kannuslaisille tärkeisiin arvoihin ja kehittämiskohteisiin.

Nyt kun viime elokuussa toimikautensa aloittaneen kaupunginvaltuuston strategiatyö on käynnissä, on jälleen hyvä hakea vauhtia kannuslaisilta ja miksei muiltakin Lestijokilaakson asukkailta kysymällä: "Millainen on Kannus vuonna 2030?"

Kysymykset ovat avoimessa muodossa ja samat kuin ensimmäisellä kerralla. Linkki kyselyyn löytyy kaupungin kotisivuilta samoin kuin linkki toiseenkin käynnissä olevaan kyselyyn, nimittäin seutukaupunkiverkoston vetovoimatutkimukseen. Siinä kannuslaisen on mahdollisuus kertoa näkemyksensä siitä, mikä on parasta tai mikä mättää kotikaupungissa.

Strategiatyön isoja kysymyksiä valottavat tilastot. Tosiasia on, että väki vanhenee, syntyvyys alenee ja työvoimasta tulee pulaa, mikä ei toki ole yksin Kannuksen tai maakunnan ongelma vaan liki kaikkien Suomen kuntien ongelma. Väestömäärään perustuvan kasvun tavoittelu on kääntymässä laadullisen kehittämisen suuntaan. Miten voimme tarjota asukkaille mahdollisimman hyvää elämää vauvasta vaariin?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Oman vivahteensa työhön tuo tällä kertaa etenkin sote-uudistus ja sitä myötä syntyvät hyvinvointialueet 2023 mutta myös työllistämispalveluiden järjestämisen muutos 2024. Kaikkiaan kunnan rooli on hallintohistoriallisessa murroksessa, samoin kuntatalouden meno- ja tulovirrat.

Millainen on siis tulevaisuuden Kannus? Ainakin sen keskeisiin tehtäviin kuuluvat edelleen kasvatus ja koulutus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen alueen elinvoiman vahvistamista unohtamatta.

Osallistumalla keskusteluun vaikutat valmisteluun. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita ja osaltaan auttavat viemään Kannuksen kehittämistä eteenpäin. Kaupunginvaltuuston osalta strategiatyö etenee kevään mittaan ja kesäkuun valtuustoon mennessä pitäisi olla jo valmista. Elävä kuntastrategia on kuitenkin prosessi, joka jatkuu muodollisen hyväksymisenkin jälkeen.

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja