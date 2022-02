Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Vestaksen tulo Kannukseen on piristysruiske koko Lestijokilaakson elinvoimaisuuteen

Työllisyyden ja koko Lestijokilaakson elinvoimaisuuden kannalta on erittäin hyvä uutinen, että tuulivoimaloita huoltava Vestas aikoo perustaa toimipisteen Kannukseen. Yritys rekrytoi paraikaa tuulivoimaloiden huoltoasentajia, ja arviolta Kannuksen tukikohdassa tulee työskentelemään noin 20 henkilöä.

Vestaksen mukaan on iso etu, jos hakija on paikallinen tai lähialueelta. Se takaa usein pitkän työsuhteen ja alueen paikallistuntemus katsotaan plussaksi. Vestas myös lupaa kouluttaa työntekijät perusteellisesti tehtävään.

Kuitenkaan aivan toivotulla vauhdilla ei ole hakemuksia sadellut Vestakselle. Muutama tuttava on pohtinut työpaikkaa, mutta joillakin se on tyssännyt englanninkieliseen työhakemukseen. Vestakselta kuitenkin rauhoitellaan, että vaikka englantia toki tarvitaan, kouluenglannilla pärjää mainiosti. Kielen puhuminen vaatii aina rohkeutta, mutta yllättävän nopeasti kieli kehittyy, kun sitä käyttää.

Se on varmaa, että töitä tuulivoimahuoltajilla tulee riittämään. Maaliskuussa alkaa suunnitellusti Mutkalammin 69 tuulivoimalan näkyvin vaihe, kun voimaloita aletaan pystyttämään. Lisäksi uusia suunnitelmia tuulivoimapuistoille on niin runsaasti, että heikkopäisempi alkaa tippua jo kyydistä.

Kaukasennevalle Eskolaan päin on tulossa, jos kaikki suunnitelmat toteutuu noin 20 tuulivoimalaa. Lisäksi Kannuksen alueella on muitakin hankkeita tulossa. Kuuronkalliolla on jo 14 myllyä. Lestijärvelle on tulossa 69 voimalan tuulivoimapuisto, Suomen suurin tehoiltaan. Se tosin käyttää Siemensin tuuliturbiineja, joten ilmeisesti sinne tulee huoltomiehet muualta kuin Vestakselta.

Toholampi on jäänyt tuulivoimissa naapureihin verrattuna ”telineisiin”, vaikka Toholammille taitaa lukumäärällisesti olla eniten suunnitteilla tuulivoimaloita. Medialle saakka ei ole kuulunut mitään tarkkaa aikatauluarviota Toholammin tuulivoimaloiden kohtalosta. Lamppilaisittain tuulivoima-asian ikävä puoli on, että Finngridin massiivinen voimasähkölinja halkoo Lestijoen kulttuurimaisemaa Toholammilla todella räikeästi, ainakin siinä vaihtoehdossa, joka menee Kirkkojärven ja kirkonkylän välistä. Voimalinja tehdään ymmärtääkseni hyvin pitkälle sen takia, että tuulivoimaloiden sähkösiirto etelään sitä vaatii.

Tuulivoima herättää tunteita puolesta ja vastaan. Lestijoki haluaa pysyä neutraalina tässäkin aiheessa. Tuomme esille eri näkökulmia aiheeseen ja toivomme myös aktiivisuutta lukijoiltamme. Omia ajatuksia saa tuoda vapaasti esille vaikkapa mielipidesivuilla.