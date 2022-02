Suuri katsastusasemakauppa julki – Plus Katsastus osti viisi asemaa Ylivieskasta, Kalajoelta, Haapavedeltä, Kannuksesta ja Pihtiputaalta



Plus Katsastus tiedotti perjantaina merkittävästä on autokatsastusalaa koskevasta yrityskaupasta. Kotimainen Plus Katsastus-ketju laajentaa toimialuettaan ja se on hankkinut omistukseensa Savarin Katsastuksen toimipisteet Ylivieskasta, Haapavedeltä ja Pihtiputaalta, sekä Meinalan Katsastuksen toimipisteet Kalajoelta ja Kannuksesta.