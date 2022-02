Kälviäläisen Markus Hyytisen puheessa kirjaimet menevät sekaisin – Tiktokissa miljoona tykkäystä kerännyt luo uutta nuorisokieltä

Kiusaajilla ei ole, mihin tarttua, kun kääntää erilaisuuden voimaksi. Näin uskoo kokkolalainen, räväkkä tubettaja Markus Hyytinen.

– Kun on sinut asioiden kanssa, kiusaukselta menee voima. Pitää sanoa suoraan ja kääntää asia voitoksi, Markus toteaa.

Esimerkkinä voi sanoa Markuksen puheessa usein sekaisin menevät t ja k. Hänen suussaan okei kääntyy oteiksi. Siitä onkin tullut positiivisessa mielessä uutta nuorisokieltä.

Toinen esimerkki samasta asiasta tulee aidosti hauskaksi Tabascon juonti videossa. Markus toteaa, että kun Tabascoa juo liikaa, tulee ”mahatipuja”.

– Senkin fanit näkevät vain hauskana sanaleikkinä, Markus naureskelee.

Markus pohtii, että kiusaamista on kaikenlaista eikä siihen syyllisty vain nuoret.

– Yritän herätellä kaikkia, sekä kiusaajia että kiusattuja, miettimään asiaa.

Tubettamisen Markus Hyytinen aloitti kymmenen vuotta sitten.

– Laulamisesta se lähti. Coveroin räppilaulajia kuten OG Ulla-Maijaa ja Petri Nygårdia.

Ensimmäisen videon hän teki YouTubeen nettikameralla.

– Puhelimien kamerat eivät olleet silloin vielä niin hyviä kuin nykyään. Nykyään teen kännykällä. Saatan innostua vaikka kaupan hyllyjen välissä tekemään pätkän.

Vauhtiin päästyään Markus on tehnyt erilaisia videoita ja käsitellyt monenlaisia asioita. Kiusaamisen näkyväksi tekemisen lisäksi hän on parodioinut muun muassa mainoksia. Monet hänen parodioistaan elävät jo omaa elämäänsä fanien käsissä.

Faktat Markus Hyytinen Ikä 23 vuotta Opiskeli ammattiopisto Luovissa kiinteistönhoitajan perustutkintoa, työskentelee nyt hevostallilla. Harrastaa laulamista ja biisien tekemistä. Haaveilee tekevänsä oman pelin, jota on jo suunnitellut. Kotipaikka Kokkola.

– Tolu-mainos on sellainen. Se on jo enemmän fanien käsissä kuin minun.

Kymmenen vuoden aikana Markus Hyytisen tubettaminen on levinnyt YouTubesta muillekin alustoille kuten Instagramiin, Snapchatiin ja TikTokiin.

– Tikissa olen ollut vasta muutaman kuukauden. Kaikkein mieluiten olen edelleen YouTubessa.

TikTokissa Markus on kerännyt videoilleen kolmessa kuukaudessa jo melkein miljoona tykkäystä. Seuraajia hänellä on eri alustoilla yhteensä jo 100 000.

Seuraajissa on kaikenikäisiä. YouTuben tilaston mukaan suurin faniryhmä on 16-35-vuotiaat, mutta myös nuorempia ja vanhempia joukossa on.

Fanit tuntuvat mukavilta, mutta joskus hiukan rasittaakin.

– Kauppakeskuksissa on tarvittu joskus vartijoita saattueeksi, nauraa Markus.

Kälviäläisen Markuksen lähtiessä keikalle, hyrähtää käyntiin mopotraktori. Markku Jokela

Ei Markus Hyytinen pelkästään some-alustoilla esiinny. Hän on kiertänyt live-keikoilla Keski- ja Pohjois-Suomea myöten.

– Yli-Iissäkin kolmesti, Oulussa kahdesti ja etelän suunnassa Jyväskylässä ja Jämsässä. Monelle keikalle menen vihreällä John Deerelläni, mutta joskus menen junallakin.

Live-keikat taas pahentunut pandemia on vienyt. Markus toivookin, että pian taas hellittäisi ja uskaltaisi lähteä tapaamaan fanejaan.

Markus Hyytinen on opiskellut ammattiopisto Luovissa.

– Kiinteistöhommaa opiskelin. Se oli mukava, vaihteleva kurssi.

Hän työskentelee hevostallilla Kvikantissa.

– Siivoan paikkoja ja saan välillä hoitaa shetlannin poniakin. Mukavaa puuhaa, tykkään olla siellä.