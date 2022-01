Opettaja, muista tilata Uutisten viikon lehdet – Lasten lehti ilmestyy paikallislehtien ja Keskipohjanmaan välissä

Valtakunnallista Uutisten viikkoa vietetään 31.1.-4.2.2022. Starttina viikkoon ilmestyy Keskipohjanmaan, Haapavesi-lehden, Lestijoki-lehden, Kalajokiseudun, Kalajokilaakson, Nivala-lehden sekä Perhonjokilaakson välissä kouluikäisille suunnattu Lasten lehti.

Kalajokilaaksossa lehti ilmestyy perjantaina 28. tammikuuta, muiden välissä lehti ilmestyy torstaina 27. tammikuuta. Printtilehden lisäksi Lasten lehti on luettavissa näköislehtenä.

Lehdessä tutustutaan esimerkiksi Hollihaan koululla järjestettyyn mediataitojen työpajaan, saadaan makupaloja kouluruoasta, nähdään iso gallup-kysely, luetaan nuoresta luontokuvaajasta ja käydään maatilan töissä.

Mikäli haluat käyttää printtilehteä opetuksessa, on lehtien tilaus tehtävä 24. tammikuuta mennessä. Kouluille tarkoitettu lehtitilauslomake löytyy täältä.

Lisäksi koululaisille on tarjolla Teamsin välityksellä mahdollisuus osallistua toimitusten etäesittelyyn. Kamera kiertää maakuntalehden deskitoimituksessa, painotalossa sekä juttukeikalla. Esityksen ajankohta on 31.1. klo 9.30-10.15. Etäesittelyssä on tuolloin paikalla myös toimituksia ympäri aluetta ja lopussa on mahdollisuus myös kysymyksiin.

Opettaja, ilmoita luokkasi mukaan etäesittelyyn tällä lomakkeella, niin saat kutsun Teamsiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyödyllisiä linkkejä Uutisten viikosta:

Mediakasvatusvinkkejä Uutismedian liiton sivuilla

Kokkolan yliopistokeskuksen mediakasvatus-työpaja alakoululaisille Thinglinkissä