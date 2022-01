Sebastian Einla sai nimensä Vettelin ja Loebin renkaanjäljissä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sebastian Einlan nimellä on vauhdikas alkuperä. Kannuksessa asuvan virolaisperheen pojalle haluttiin kansainvälinen nimi, ja syntymävuonna 2010 esikuvia tuli vastaan moottoriurheilun maailmassa: Sebastian Vettel oli maailmanmestari formuloissa, Sébastien Loeb puolestaan rallin puolella.

Viehtymys vauhtiin on jatkunut. Sebastian Einla seuraa isänsä kanssa driftingiä, ja viime kesänä hän säästi rahat crossipyörään. Ostokseensa hän ei ole kuitenkaan ihan tyytyväinen.

– Joka ajon jälkeen pitää korjata jotain.

Perinteinen virolainen tapa on antaa ihmisille vain yksi etunimi, mutta Sebastianilla on toinenkin nimi. Koko nimi on Sebastian Amadeus Einla. Amadeus-nimi tuli virolaisesta lastenohjelmasta, jossa seikkaili Amadeus-tipu.

Sebastian Einla asuu Kannuksessa mutta käy koulua Raumankarin koulussa Himangalla. 11-vuotias Einla on nyt viidennellä luokalla. Vaikka koulu menee ihan hyvin, mieluisinta asiaa sieltä ei oikein löydy.

– Ei oikeastaan mikään muu kuin kaverit. Niitten kanssa on kiva olla koulun jälkeen.

Koulunjälkeiseen aikaan kuuluu muun muassa läksyjen tekoa kirjastossa ja ulkoilua. Kesällä mentiin muun muassa Himankahippaa ja Himankapiilosta, joiden nimi tuli siitä että pelialueena on koko Himanka.

– Olin yleensä se, joka viimeisenä löydettiin, Sebastian Einla kertoo. Hyvä piilo oli esimerkiksi sillan alla.

Kalastus on Sebastianille ja koko Einlan perheelle mieluinen harrastus. Edellisenä viikonloppuna hän on ollut isänsä kanssa pilkillä. Perhe kulkee kalassa eri vesillä pitkin jokilaaksoa: pilkillä oltiin Korpelassa, usein veneillään Lestijärvellä ja välillä merellä. Joskus poika käy yksinkin ongella jokisuulla koulupäivien jälkeen.

Mikä on paras kalastusmuistosi?

info Sebastian Sebastian on alkujaan kreikkalais-latinalainen miehen etunimi. Nimi merkitsee Sebasten asukasta. Vanhalla ajalla Sebaste oli Vähässä-Aasiassa sijainnut kaupunki, jonka nimi tuli ’kunnioitettavaa’ tarkoittavasta kreikan kielen sanasta sebastos ja oli samalla käännös keisari Augustuksen nimestä. Nimen on tehnyt laajalti suosituksi varsinkin Pyhä Sebastianus, kristillinen marttyyri, jonka muistopäivä 20. tammikuuta on Suomessakin nykyään (vuodesta 2010 lähtien) Sebastianin nimipäivä. Suomessa nimi Sebastian oli 1900-luvun alkupuolella varsin harvinainen, mutta on 1960-luvulta lähtien yleistynyt. Vuoden 2019 loppuun mennessä nimi oli annettu 15 949 miehelle ja ainakin 13 naiselle. Lähteet: nimikirja.fi, Wikipedia

– Varmaan kun sain ekan kalan, Sebastian Einla vastaa.

Ensimmäisen kalan Sebastian sai Lestijärvellä pienellä Angry Birds -ongella, ikää oli nelisen vuotta. Onki päätyi lopulta Lestijärven pohjaan, mistä kerran ennen sitä ehdittiin pelastaakin. Kun ongen puuttuminen huomattiin, lähdettiin kierrokselle saaren ympäri, ja kelluva uistin paljasti uppoamispaikan. Uistin oli vielä siimassa kiinni, joten vapakin saatiin ylös. Kerran se oli jo pelastettu sieltä, kierrettiin saari ja löytyi kelluvan uistimen avulla.

– Toisen kerran se jäi vauhdista pohjaan kiinni.

Sebastian osaa myös käsitellä kalat, hän perkaa ne yleensä yhdessä isän kanssa.

– Juu. Niistä tehdään ruokaa, jonka minä syön.

Kalaa tulee joskus liikaakin.

– Kolme haukea oli ihan liikaa. Ne tuli mereltä. Ensimmäinen tuli samasta paikasta, mistä olin ensimmäisen kerran saanut hauen ylipäätänsä, saman kiven takaa. Se oli se kerta kun isi ei saanut yhtään kalaa ja minä sain kolme.

Rukalla perhe käy laskettelemassa vuosittain, joskus useammankin kuin yhden kerran. Lisäksi käydään laskettelemassa Sievissä. Sebastianin laskuväline on lumilauta, ja hiihtolomilla hän on rinteessä vaikka iltaan asti.

– Ja seuraavanakin päivänä, vaikka kovilla lihaskivuilla.

Sebastian Einla kokeili laskettelua ensimmäisen kerran kolmevuotiaana ja alkoi harrastaa sitä nelivuotiaana. Jos vauhti hirvitti, siihen löytyi ratkaisu.

– Vauhdin saa pysähtymään nopeimmin kun kaatuu tahallaan.