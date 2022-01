Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Vaalikuumetta havaittavissa sittenkin!

Aluevaaleja on moitittu jo ennen niiden alkamista kiihkottomiksi ja hajuttomiksi vaaleiksi. Vaalikuumetta ei ole ollut kovinkaan paljon ilmassa. Mutta ainakin paikallislehden sivuilla vaalit näkyvät ja kuuluvat. Ehdokkaat ovat aktivoituneet ilahduttavasti mielipidekirjoituksillaan. Eikä ne ole mitenkään säyseitä vaan kantaa otetaan varsin räväkästikin. Kaikki mielipiteet eivät millään mahdu lehteen. Pääkriteerinä on, että ensin menevät kirjoittajat, jotka ovat ensikertalaisia mielipidepalstalla ja kirjoitusta ei ole muualla julkaistu. Tila on rajallinen, eikä lehteä voi aivan täyteen vuorata vaalimielipiteillä. Jo tässä vaiheessa täytyy antaa kiitosta kirjoittajille. Toivottavasti sama innokkuus näkyy vaaliuurnilla.

Paikallislehti koetaan hyväksi kanavaksi niin omille mielipiteille kuin ilmoituksillekin. Toki somessa on myös paljon ehdokkaiden mielipiteitä ja mainoksiakin, mutta varsin nopeasti ne tippuvat alemmaksi somevirrassa. Lestijoki on ja pysyy aina viikon käden tai tabletin ulottuvilla. Lehtiin myös palataan torstain ensipuraisun jälkeen useita kertoja. Facebookissa on useissa ryhmissä pohdittu, voiko ehdokkaat julkaista vapaasti omia mainoksia ryhmän sivuilla. Aika moni on ottanut kielteisen kannan asiaan, mutta toki myös moni on vastannut myönteisesti.

Keskiviikkona alkoi aluevaalien ennakkoäänestys ja äänestyspaikoilla oli varsin ilahduttavasti väkeä. Oliko se sitten vain innokkaimpien ensirykäisy, jää nähtäväksi. Vaalit jakavat ihmiset tehokkaasti. Toiset kokevat suorastaan velvollisuudeksi käydä äänestyskopilla ja toisia ei voisi koko asia vähempää kiinnostaa. Itse veikkaan vahvasti, että maakunnassa ihmiset käyvät huomattavasti ahkerammin äänestämässä kuin Kokkolassa. Pelko reuna-alueiden palvelujen karsimisesta laittaa kansalaiset liikkeelle.

Lestijoki-lehti ja Perhonjokilaakso järjestävät vaalipaneelin verkkosivuillaan maanantaina. Jälleen kerran tenttiin osallistutaan etäyhteyksien kautta. Itse asiassa Teamsin kautta tentti toimi yllättävänkin hyvin kuntavaaleissa. Toki kasvotusten tehtävät tentit ovat aina paremmat, mutta koronan takia tähän on päädytty.

Toimitukseen voi lähettää kysymyksiä tenttiin. Lähipalveluja ei ole kukaan ennen vaaleja karsimassa, mutta pyrkimys on saada eroja ehdokkaiden ja puolueiden välille vaalitentissä.

Käykääpä pyöräyttämässä numero vaalilipukkeeseen viimeistään 23. tammikuuta!