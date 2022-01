Koululaiskuljetuksen linja-auto suistui varhain torstaiaamuna ojaan Kalajoella Himangan Hillilässä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä pelastusmestari Tapani Lehtelä kertoo, että henkilövahinkoja onnettomuudessa ei syntynyt.

Syynä onnettomuuteen olivat todennäköisesti liukkaus ja kova tuuli. Kannuksen ja Himangan välinen tiet on nyt vaarallisen liukkaus.

– Kun linja-autossa on paljon pinta-alaa ja on liukasta, niin tuuli saattoi painaa tämän koululaiskuljetuksen ojaan. Poliisi on selvittämässä tapahtumaan liittyneitä asioita, Lehtelä toteaa.

Koululaiset kävi hakemassa pois toinen linja-auto ja kuljetti heidät kouluun.