Ratkaisu tyhjiin liiketiloihin? – Toholammin keskustassa myynnissä liiketilaa Huutokaupat.comin kautta



Toholammin keskustassa on myynnissä Huutokaupat. comin kautta katutason liikehuoneisto ns. Osuuspankin talossa. Yrityskäytössä liikehuoneisto on viimeksi ollut K-marketilla, sen jälkeen paikalla on ollut väliaikaisesti kunnan kuntosali.