Ilmatieteen laitos on perjantaina 7. tammikuuta klo 8.43 antanut Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin varoituksen huonosta ajokelistä. Syynä on lumisade, jonka vuoksi liikenteen sujuvuus heikentyy ja onnettomuusriski on kohonnut.