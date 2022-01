Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: 59 uutta valtuutettua valitaan aluevaltuustoon, oli äänestysprosentti mikä tahansa

Paljon on jo ennakkoon voivoteltu aluevaalien heikkoa äänestysprosenttia. Poliitikon adjektiivilla voisi kuvata tilannetta haastavaksi. On yleistä vaaliväsymystä, on koronaa, on tietämättömyyttä mistä vaaleista on edes kyse, on joulu takana, on pakkasta, luntakin sataa ja muuten vain masentaa. Oli äänestysprosentti mikä tahansa, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen historian ensimmäiseen aluevaltuustoon valitaan tasan 59 edustajaa.

Paljon pelätään, että valta siirtyy keskuskaupunkiin lopullisesti, kun 70 prosenttia ehdokkaista on kokkolalaisia. Toki tämä on hyvä tiedostaa, mutta kyllä kokkolalaisilla on ollut tähänkin asti yksinkertainen enemmistä Soiten luottamuselimissä. Edelleen korostaisin yhteistyötaitoja tässäkin asiassa. Sillanrakentajia tämä aika tarvitsee, eikä sillanpolttajia. Totta kai terveys- ja sosiaalipalvelujen tavoitettavuutta tulee vaalia niin Lestijoki- kuin Perhonjokilaaksossa. Kokkola tarvitsee maakuntaa ja maakunta Kokkolaa. Vastakkainasettelu ei johda mihinkään eikä hyödytä ketään.

Täytyy myös muistaa, ettei Kokkola ole mikään yhteneväinen alue. Kokkolan sisällä on niin Kälviää, Lohtajaa kuin Ullavaakin, jotka halajavat palveluja siinä missä itsenäiset kunnat Keski-Pohjanmaalla.

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla säilyy edelleen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sote-malli on pyritty puristamaan kokoon jo lukuisten hallitusten voimin. Taustalla on väestön ikääntyminen ja kustannusten hillitseminen pitkällä aikajänteellä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokonaisuus on monimutkainen ja tuskin kukaan osaa vielä sanoa, miten uudistus onnistuu. Keski-Pohjanmaalla on siinä mielessä hyvä tilanne, että täällä Soite on tehnyt käytännössä hyvin pitkälle nyt voimaan astuvaa sote-mallia jo usean vuoden ajan.

Nyt ennen vaaleja kannattaa tavallisen kansalaisen keskittyä siihen, että äänestää ehdokasta, jonka kokee omakseen ja tuntee hänen osaavan tarttua rohkeasti toimeen.

On totta kai tärkeää, että jokaisesta kunnasta saisi ehdokkaita läpi. Maksimaalinen läpimeno esimerkiksi Kannuksesta, Toholammilta tai Lestijärveltä vaatisi äänten keskittämistä muutamille ehdokkaille. Se ei ole nykypäivänä realistista. Ääniä jakaantuu laajasti ja en tiedä kuinka hedelmällistä on tuijottaa vain ehdokkaan kotipaikkakuntaa. Kyllä hyvä ehdokas saa ääniä yli kuntarajojen.

Lääninrajan toisella puolella Lestijoen alajuoksulla Himangalla on todella hankala tilanne saada ehdokkaita läpi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivaltuustoon. Alue on niin laaja, että teettää todella töitä saada alueen eteläosasta ketään läpi. Siinä mielessä Keski-Pohjanmaa on vielä hyvässä asemassa.