Tartunnanjäljitystoimintaa piti muuttaa Soiten alueella omikronin takia, tiistaina positiivisen koronatuloksen sai 59 ihmistä – Tiukennuksia kokoontumisrajoituksiin Keski-Pohjanmaalla: "Sairaalan kuormitus ei ole muuttunut, mutta riski on"

– Aika hyvin on noudatettu. En tiedä kuin muutaman tapauksen, joissa on epäilty rikkomuksia, Rahkonen sanoo.

– Sairaalan kuormitus ei ole muuttunut mihinkään, mutta riski nousuun on, sillä yleensä hoitoon hakeudutaan toisen sairastamisviikon aikana. Tiedämme sen, että omikron ei aiheuta yhtä paljon vakavia sairastumisia kuin delta, sairaalapotilaita on noin kolmannes deltaan verrattuna, mutta vastaavasti omikron on 3-4 kertaa tarttuvampi.

– Jos Helsinkiä katsoo, niin virus on levinnyt siellä nopeasti. Täällä ollaan siitä jäljessä, joten nousua on luvassa, Rahkonen sanoo.

– Tartunnanjäljitys on muuttunut sillä lailla, että keskitymme lähikontakteihin, joissa tartuntariski on suuri.

Jatkossa positiivisen koronatuloksen laboratoriotestissä saaneille lähetetään tekstiviesti, puhelinsoitoista on luovuttu. Tekstiviestissä on lyhyet toimintaohjeet ja ohjeistus siitä, milloin tulee olla yhteydessä Soiteen.

Tiukennuksia kokoontumisrajoituksiin

Jouni Nikula

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 5.1.2022 arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen myötä koronavirustartunnat ovat nopeassa kasvussa Soiten alueella. Viranomaistyöryhmä esittää Aluehallintovirastolle 10 henkilön kokoontumisrajoitusta sisätilojen yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin sekä tartuntatautilain pykälän 58 d soveltamista Soiten alueella.

Alueellinen kasvomaskisuositus laajennettiin koskemaan myös alakouluja viidennestä luokasta eteenpäin.

Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa nopeaa kasvuaan Soiten alueella.

Viranomaisryhmä esittää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, että yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus arvioitaisiin uudelleen siten, että alueelle määriteltäisiin 10 henkilön kokoontumisrajoitus yhden kuukauden ajalle. Tällä hetkellä alueella on voimassa AVI:n 20 henkilön kokoontumisrajoitus koskien sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 30.1.2022 saakka. Esitys etenee AVI:n päätöksentekoon.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 459/100 000 ja 14 vuorokauden tapausmäärä 355. Pelkästään eilen todettiin 59 uutta tartuntaa Soiten alueella. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin noin 1 800, joista 11,4 prosenttia oli positiivisia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kolme koronaviruspotilasta. Teho-hoidossa ei tällä hetkellä ole koronaviruspotilaita.

Viime viikolla vain 41 prosenttia tartunnoista todettiin karanteenissa jo ennestään olevilla. Tartunnoista pystyttiin kuitenkin jäljittämään 82 prosenttia.

Tartunnat leviävät etenkin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Valtaosa tartunnoista on todettu alle 20-vuotiailla sekä 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Vain 12 % tartunnoista on todettu yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä. Koronaviruksen omikronmuunnos näkyy koronatilastoissa siten, että valtaosa tartunnoista todetaan nyt rokotetuilla. Vaikka tartuntojen määrä on lisääntynyt, ei sairaalahoidon tarpeen määrä ole kuitenkaan kasvanut alueella. Koronarokotusten ottaminen on erityisen tärkeää nyt, kun tehokkaasti leviävää omikronia esiintyy alueella, sillä rokote suojaa etenkin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta.

Soiten alue luokitellaan edelleen koronavirusepidemian leviämisalueeksi. Alueelliset suositukset säilyvät pääosin ennallaan, mutta alueellinen kasvomaskisuositus laajennettiin koskemaan alueen alakouluja viidennestä luokasta eteenpäin. Alueella on voimassa etätyösuositus 31.1.2022 saakka.