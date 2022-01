Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vestian toimipisteiden aukiolo- ja palveluajoissa on tullut muutoksia vuoden alusta. Kannuksen hyötyjäteasema on avoinna 1.1. alkaen keskiviikkoisin ja perjantaisin. Aiemmin Kannuksen hyötyjäteasema on ollut avoinna vain perjantai-iltapäivisin. Himangan hyötyjäteasema on auki 1.1. alkaen keskiviikkoisin. Aiemmin Himangan hyötyjäteasema on ollut avoinna vain parittomilla viikoilla tiistai-iltapäivisin.

Myös Haapaveden, Nivalan, Oulaisten ja Pyhäjoen lajittelupihojen henkilökunnan palveluajoissa sekä Pulkkilan hyötyjäteasemien aukioloajoissa on tapahtunut muutoksia vuoden alussa.