Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Pienin askelin kohti valoisampaa uutta vuotta

Jo toisena vuotena peräkkäin korona on hallinnut elämäämme ja yhteiskuntamme, halusimmepa sitä tai ei. Vuoden aikana on menty toiveikkuudesta jälleen takaisin epätoivoon tasaisin väliajoin. Nyt on menossa jälleen se synkempi vaihe, kun koronan uusin variantti, omikron, on laittanut koko maailman polvilleen.

Rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään ja koronapassillakaan ei enää välttämättä pääse tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kohtuuttomalta tuntuvat rajoitukset jälleen ravintola- ja tapahtuma-aloille. Kukaan ei varmastikaan ilkeyttään rajoituksia tee ja kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta näkisi mitkä olisivat oikeita toimia juuri tähän tilanteeseen.

Kohtuuttomalta tuntuu myös urheiluseurojen kohtelu. Syksy on menty kohtuullisen hyvin urheilun yleisötilaisuuksissa koronapassin avulla. Toki yleisömäärät ovat laskeneet, mutta silti ottelut on voitu pelata yleisön edessä. Esimerkiksi maakunnan lentopallon lippulaiva Kokkolan Tiikerit on varmasti huuli pyöreänä tammikuussa uusien rajoitusten kanssa. Tiikereillä on menossa jo kolmas kausi rajoitusten kanssa. Vaikka urheilullinen menestys on ollut erinomaista, kauanko talous kestää tätä nykymenoa?

Kaikki varmasti ovat lopen kyllästyneitä koko koronaan ja sen ympärillä käytävään keskusteluun. Lisäksi tilannekuva ja huolestuneisuuden aste vaihtelee sellaisella nopeudella, että kukaan ei tunnu perässä pysyvän. Mielipiteitä on joka lähtöön ja keskustelu tuntuu melkoiselta sillisalaatilta myös eduskunnassa. Silti Suomen ylin päättävä elin on kansanvalitsema eduskunta ja sen päätöksiä demokratiassa tulisi noudattaa ja kunnioittaa.

Itse olen ottanut kuuliaisen kansalaisen roolin ja olen käynyt ottamassa rokotteet ajallaan. Seuraavaksi avaan vuoden kolmannen koronapiikin ottamisella, kun rokotusväliä aikaistettiin. Koronarokotusten kolmannen annoksen annosväli lyhenee neljään kuukauteen alle 60-vuotiailla 3.1.2022 alkaen.

Onneksi elämässä on muutakin kuin korona. Vaikka kaikkea omalla positiivisella asenteella ei voi muuttaa, on omalla suhtautumisella iso merkitys tulevaan. Pienin askelin kohti valoisampaa elämää. Siinä voisi olla motto vuodelle 2022.

Parempaa uutta vuotta!