Keski-Pohjanmaan koronaviranomaisryhmä esittää kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta alueelle, asia aluehallintoviraston käsissä – Etätyösuositus jatkuu tammikuun loppuun, uimahalleihin kohdistuvaa koronapassin käyttöönottosuositusta harkitaan

Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaviranomaistyöryhmä esittää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kymmenen henkilön kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin. Esityksen mukaan kokoontumisrajoitus arvioitaisiin uudelleen siten, että alueelle määriteltäisiin kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus yhden kuukauden ajaksi.

Tällä hetkellä alueella on voimassa 50 henkilön kokoontumisrajoitus, joka koskee sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tämä rajoitus on voimassa 5.1.2022 saakka.

Alueellista tilannekuvaa ja suosituksia arvioinut Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaviranomaistyöryhmä totesi, että koronavirustartunnat ovat nopeassa kasvussa Soiten alueella. Koronaviruksen ilmaantuvuus on kaksinkertaistunut viikossa Soiten alueella, ja viranomaisryhmä on tilanteesta huolissaan.

Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku on 167 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin noin 1 600, joista 6,5 prosenttia oli positiivisia. Viime viikolla 60 prosenttia tartunnoista todettiin karanteenin ulkopuolelta. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 85 prosenttia.

Tartunnat leviävät edelleen etenkin lapsissa ja nuorissa. Valtaosa tartunnoista todetaan rokottamattomilla tai heillä, joilla on vajaa rokotussarja. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronaviruspotilasta, heistä kolme on tehohoidossa.

Soiten alue luokitellaan edelleen koronaviruksen leviämisalueeksi. Niinpä alueelliset rajoitukset sekä suositukset säilyvät tässä vaiheessa ennallaan.

Hybridimallisen etätyösuosituksen voimassaoloaikaa jatkettiin 31.1.2022 saakka. Alueella on toistaiseksi voimassa laaja kasvomaskisuositus. Soiten alueella harkitaan myös suositusta koronapassin käyttöönotosta alueen uimahalleissa, mutta tämä edellyttää vielä juridista varmistusta.

Viranomaisryhmä suosittelee, että joulua vietettäisiin mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kesken. Ystävien ja sukulaisten tapaamiset tulisi tehdä vain terveenä ja mielellään rokotettuna. Jos vierailee hoivakodissa tai tuetun asumisen yksikössä asuvan riskiryhmään kuuluvan läheisen luona, on tärkeää noudattaa tarkkaan yksikön vierailuohjeita.

Ensisijaista on muistaa pyhinä samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. On tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti. Soite suosittelee tutustumaan myös THL:n joulun ajan koronasuosituksiin.