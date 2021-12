Pulpetteja on ikävä mutta oppimistori on hieno – katso videolta, mikä on koululaisten lempipaikka Toholammin uudessa alakoulussa



1 Lempipaikka. Aino Tuikka, Oskari Kangasvieri, Pyry Myllykoski ja Aada Lintilä pitävät uuden koulun oppimistorista. Toisen luokan opettaja Janette Suihkonen ja rehtori Leea Piispanen ovat iloisia, että koko koulu pääsee taas saman katon alle. Kaisa Suomala Previous Next

Missä? Herman Ojalan koulun uudisrakennus, Toholampi Ketä paikalla? Pyry Myllykoski ja Aada Lintilä, 5. luokka, Oskari Kangasvieri ja Aino Tuikka 4.