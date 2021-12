SuomiLOVE -ohjelmasta tuttu Osmo Ikonen esiintyy torstaina Toholammilla – Konserttiin pääsee vain koronapassilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Osmo Ikonen esiintyy Toholammin Kulttuurisalissa to 16.12.

Osmo Ikonen tunnetaan lämpimän laulusoundinsa ja soolouransa lisäksi monipuolisena instrumentalistina, Sunrise Avenue -yhtyeen soittajana ja musiikkituottajana sekä esimerkiksi palkitun SuomiLOVE -ohjelman solistina ja sovittajana. Hän toimii myös Voice of Finlandin ja Tähdet Tähdet -kilpailun multi-instrumentalistina.

Ikosen debyyttialbumi Stories From Within julkaistiin vuonna 2008, toinen albumi Heaven Or Hell Is Just State Of Mind vuonna 2010, ja 2015 ilmestyi hänen viimeisin englanninkielinen EP:nsä Let it out. Nykyään artisti on keskittynyt suomenkieliseen tuotantoon. Kesällä 2021 ilmestyi uusi levy Yhden miehen armeija.

Ikonen säveltää ja tuottaa musiikkia sekä soittaa ja laulaa useissa kokoonpanoissa. Selloa hän taituroi Emma-palkitussa Oddarrang-jazzyhtyeessä, bassoa soul/funk-yhtye The Northern Governorsin riveissä ja koskettimia Sunrise Avenuessa.

Koronapassia edellytetään kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä.