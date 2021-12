Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Joululahjaraha ei löydä Lestijokilaaksoon, missä vika?

Ei tullut kansanedustajien joululahjarahoja taaskaan Kannukseen, Toholammille tai Lestijärvelle. Valtiovarainvaliokunta päätti viime viikolla kuuluisista joululahjarahoista eli lisäyksistä budjettiin. Joululahjarahoja tuli Suomessa eri hankkeille peräti 40 miljoonaa euroa.

Suurin kokonaisuus on liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja pyöräilyä parantavat väylähankkeet, joihin valiokunta teki 19 miljoonan euron lisäyksen. Oppimisen ja kulttuurin edistämiseen lisättiin 10 miljoonaa euroa ja ympäristönhoitoon ja luontokohteiden ylläpitoon lähes 3 miljoonaa euroa. Esimerkiksi lukutaidon edistämiseen myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa.

Tällä valtuustokaudella osa valtuutetuista on oikeutetusti kummastellut, miksi alue kierretään tehokkaasti valtion toimesta tässäkin asiassa. Viimeisin joululahjaraha, joka liippasi tänne suuntaan oli Himangan Kekolahden ja Himankajokisuun kunnostus. Siitäkin kiitokset taitavat mennä enemmän Pohjois-Pohjanmaan alueen kansanedustajille.

Esimerkkeinä tämän vuoden joululahjarahoista: Tapiontuvan alikulkukäytävän teko Kalajoelle sai 300 000 euroa, raideosuus Kokkola-Ykspihlaja kaksoisraidejärjestelyiden suunnittelu sai 50 000 euroa, Ytterjeppon eritasoristeyksen suunnittelu Pietarsaaressa sai 150 000 euroa, Juustoportin risteysjärjestelyt Kurikassa sai 410 000 euroa, soratien kulutuskerroksen lisääminen välillä Korpilahti-Petäjävesi sai 60 000 euroa.

Tämän viikon valtuustoja seuraillessa rahareikiä olisi todella ollut Lestijokilaaksossakin. Sama suuntahan on ollut tieverkon parannuksissa, jotka ovat menneet kaikkialle muualle Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen aluetta mutta kiertäneet järjestään Lestijokilaakson.

Liiallinen nöyryys ei ole hyve lobbaamisessa. Olemmeko me liian sinisilmäisiä vaikuttajia kohtaan? Itsekin olen ollut paikalla, kun kansanedustaja on luvannut puolihuolimattomasti rahat Rekiläntiehen. Lupaus taisi unohtua saman tien kun auton keula kaarsi kohti Arkadianmäkeä. Se on selvää, että kukaan ei voi tässä asiassa kehua alueen vaikuttajia. Kaikki ovat epäonnistuneet, kun valtion rahoja ei tipu alueelle.

Hyssyttely ja pienet vihjaukset rahatarpeesta eivät näytä tehoavan, pitäisikö miettiä uusia jämerämpiä vaikutuskanavia kansanedustajiin ja muihin intressitahoihin?