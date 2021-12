Seppo MT Vainio kirjailijavieraana Toholammin kirjastossa ensi tiistaina – Teoksessa kerrotaan toholampilaislähtöisestä Herman Juhonpoika Kerttulasta, joka päätyi Suomen kaartiin Helsinkiin

Seppo MT Vainio vierailee Toholammin kirjastossa tiistaina 14. joulukuuta ja kertoo kirjastaan Herman: Tarkk’ampuja ja keisarin vartija. Vainion teos ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna, ja teoksessa kerrotaan toholampilaislähtöisestä Herman Juhonpoika Kerttulasta, joka päätyi Suomen kaartiin Helsinkiin.

Vainion teos pohjautuu hänen äidinpuoleisen isoisoisänsä Herman Kerttulan muistiinpanoihin 1800-luvun lopulta. Herman oli kirjannut ylös hajanaisia muistelmia palveluksestaan Venäjän tsaarin henkivartioväen 3. Suomen kaartin tarkk’ampujapataljoonassa. Herman kuvaili muistiinpanoissaan etenkin joukon osallistumista Nikolai II:n kruunajaisiin Moskovassa vuonna 1896. Vainio on täydentänyt Hermannin tarinaa kahden muun päähenkilön, Carl Gustav Emil Mannerheimin ja Venäjän keisari Nikolai II:n historiallisilla urapoluilla ja kaikkien näiden kolmen päähenkilön kokemilla tapahtumilla.

Seppo MT Vainion äidin sukujuuret ovat Toholammilla, ja Toholampi on kirjailijalle tuttu paikka sekä lapsuudenkesiltä että työn puolesta. Vainio on jäänyt eläkkeelle Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon pääopettajan tehtävästä. Herman-kirja on hänen esikoisteoksensa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuudessa huomioidaan voimassa olevat koronaturvallisuusohjeet.

