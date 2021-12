Torstain nimipäiväsankarista Anne-Maija Kotkasta tuli Rautapuron Anne – Kannuksen Nikkarikosken kasvatti tykkää kodistaan ja työstään Toholammilla



Anne Rautapuro on saanut satsin astioita hyrräämään Kleemolan koulun keittiön tiskikoneeseen, ja yläluokan järjestäjät tuovat vielä korissa ruuanloppuja ja tarjoiluastioita keittiöön. Vilkas ruoka-aika alkaa rauhoittua, tänään koululla on ollut vähän ylimääräistäkin väkeä, annokset on menneet myös kierroksella oleville kuraattorille ja erityisopettajalle.