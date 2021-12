Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: "En ole kokenut koskaan painostamisyrityksiä päätoimittajaurallani"

Tällä viikolla on noussut pinnalle keskustelut toimituksien sisältöön vaikuttamisista tai jopa painostamisyrityksistä, jotka ovat koskettaneet KPK Mediaa ja Lestijoki-lehden kanssa samassa konsernissa olevaa Kalajokiseutua. Kyseistä tapausta en voi kommentoida, koska minulla ei ole siitä tarpeeksi tietoa.

Mutta omasta näkökulmastani voin aihetta avata. Olen ollut nyt aika lailla tasan kaksi vuotta Lestijoen päätoimittajana, joten kokemusta on kertynyt kohtuullisesti tehtävästä.

En ole kokenut, että minua olisi koskaan painostettu miltään suunnalta, ettemmekö olisi voineet käsitellä kaikkia ajankohtaisia aiheita toimituksessa, myös vaikeita ja välillä tulenarkojakin aiheita. Yhteydet ovat toimivat ja asialliset kaikkiin Lestijokilaakson kuntiin ja niiden johtoihin kuten myös alueen elinkeinoelämään ja kuntayhtymiin.

Suoranaisia vaikuttamisyrityksiä sisältöön ei ole tullut miltään muultakaan taholta ainakaan suoraan minulle. Toki tilausten perumisilla on uhkailtu, mutta sehän on jokaisen omassa vallassa, mitä tilauksen kanssa tekee. Siihen juupaseipäs-väittelyyn on turha lähteä. Parempi keskittyä tekemään niin mielenkiintoista sisältöä, että lehden perumista täytyy ainakin pitkään harkita.

Toki tiukkasävyistä palautetta tulee päätoimittajalle ja onpa siinä saattanut voimasanojakin tulla luurista, mutta niihin on tähän tehtävään lähtiessä jo varautunut. Toimittajan, ja etenkin päätoimittajan, työ on sellaista, että takamuksen pitää myös ”merivettä kestää”. Suurin osa palautteesta on toki hyvinkin asiallista ja rakentavaa. Osaava toimittaja ottaa palautteen vastaan ja osaa peilata myös omaa ammattitaitoa sen kautta. Joskus on myös peiliin katsomisen paikka. Virheettömiä emme ole kukaan.

Kaiken lähtökohtana on aina neutraali uutisointi, joka perustuu tarkastettuun tietoon mieluummin useista eri lähteistä. Siihen tähdätään Lestijoessa jokaisessa uutisessa.

Lukija on meille kuningas nyt ja tulevaisuudessa.