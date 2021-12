Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Joululehti on arvokas kotiseututeko

Varma merkki lähestyvästä joulusta on eri kuntien ja pitäjien joululehdet. Lohtajan Joulu, Lampin Raitti, Kannuksen Joulu, Lestin Mutti, Eskolan Joulu, Ullavan Joulu, Kälviän Joulu ja monet muut ovat odotettuja lukupaketteja. Myös maakunnalliset joulujulkaisut kuten Eläkeliiton K-P:n piirin Joulu tai Keski-Pohjanmaan Liikunnan joululehti ovat tupsahtaneet ulos luettavaksi.

Keski-Pohjanmaalla ja Lestijokilaaksossa osataan arvostaa paikallista lukemista. Paikallinen joululehti on odotettu myös niiden keskuudessa, jotka ovat muuttaneet pois kotikonnuilta. Se on oivallinen joululahja ja samalla voi tukea paikallista yhdistystoimintaa.

Ihan näin vahvaan joululehtien perinteeseen en ole muualla Suomessa törmännyt. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Liikunta on ainoa aluejärjestö, joka tekee edelleen joululehteä.

Joululehtien alueellisessa suosiossa on jotain samaa kuin paikallislehdissä. Lukijat janoavat paikallisia juttuja ja haluavat palata juttujen äärelle usein vielä jälkeenkin päin. Lestijoki-lehti tavoittaa lähes jokaisen Lestijokilaakson asukkaan. Toki kaikki eivät tilaa lehteä, mutta tutkimusten mukaan lukuarvo lehdellä lähestyy lähes pohjoiskorealaisia lukemia eli on todella korkea. Sama lukuarvo on varmasti myös joululehdillä.

Vuosittain ilmestyvä joululehti on erinomainen tapa kerätä ja dokumentoida yksiin kansiin kotiseudun tapahtumia ja muisteloita. Monelta löytyvät oman paikkakunnan joululehden kaikki vuosikerrat. Myös toimittajille joululehdet ovat oivallista lähdemateriaalia ja taustatietoa.

Joululehdet eivät ilmestyisi ilman suurta talkootyöponnistusta. Ilmoitusmyynti on yksi tehtävä, joka ei aina ole mikään herkullisin homma. Tosin voisin kuvitella, että kotiseutulehteen yritykset lähtevät näkymään helpommin kuin moneen muuhun aviisiin. Halutaan olla mukana yhteisössä.

Kirjoittaminen ja lehden materiaalin kerääminen ovat yksi iso urakka, joka vaatii aikaa ja suunnittelua. Yksikään juttu ei ilmesty tyhjästä paperille. Toki kirjoitusten ja valokuvien taso on kirjava, kun vapaaehtosia tekijöitä on laajasti. Sisältö on tässäkin tärkeämpää kuin oikeaoppiset lauserakenteet tai yhdyssanavirheiden kyttääminen. Kirotusvirheitä sattuu kyllä ihan palkkatöissä oleville kirjoittajillekin.Pääosin joululehtien teksti on toki erittäin hyvää ja laadukasta. Se on tärkeintä, että mahdollisimman moni tarttuu kynään ja tekee tekstiä.

Kiitokset kaikille taustahenkilöille ja kotiseuturakkaille ihmisille jälleen kerran joululehtien teosta! Jouluista lehteä on mukava lueskella joulunpyhinä konvehtirasia kainalossa.