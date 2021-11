Niko Hyppönen aloittaa MTK Keski-Pohjanmaan kenttäpäällikkönä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestijoki

Niko Hyppönen on nimetty MTK Keski-Pohjanmaan kenttäpäällikön tehtävään 1.12.2021 alkaen. Niko on kälviäläislähtöinen maitotilan kasvatti, ja on perheensä kanssa asettunut Veteliin. Hyppönen on opiskellut maatalousalaa ja valmistunut ylioppilaaksi Kannuksessa, agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja nyt maatalousekonomian maisteriopinnot ovat loppusuoralla Helsingin yliopistossa.

– Sain olla kesätyöntekijänä tuottajaliitossa, ja kipinä edunvalvontatyöhön leimahti. On hienoa päästä nyt tekemään työtä alueemme maa- ja metsätalousyrittäjien eteen pitkäjänteisemmin, Hyppönenkertoo.

Tuleva vuosi on tuottajaliiton 100-vuotisjuhlan aikaa. Sen myötä tuottajaliitto juhlii taivaltaan monilla tavoin yhdessä alueensa asukkaiden ja tuottajien kanssa. Samaan aikaan perustyö maa- ja metsätalouden edunvalvonnassa jatkuu:

– Lähes jatkuvasti on käynnissä jokin lausunto- tai kommenttikierros. Uudistettavat kokonaisuudet ovat nykyään laajoja ja koskettavat suoraan ja välillisesti myös jäseniämme ja maaseudun asukkaita. Hereillä täytyy olla, Hyppönen pohtii.

Maa- ja metsätalous kärsii tällä hetkellä vakavasta kassakriisistä. Jos maitotilallinen ostaa lannoitteet nykyisillä hinnoilla, ei hänelle aiempien vuosien keskiarvoihin verrattuna jäisi ensi vuonna lainkaan yrittäjätuloa.

– Ala tarjoaa ratkaisuja tämän päivän kiperiin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin sen lisäksi, että se tuottaa meille turvallista, laadukasta ja ravitsevaa ruokaa. Erityistä toivoa luo maaseutunuorten toiminnan pyörittäminen, joka on itselleni tärkeää työtä. Alalta löytyy yrittäjähenkeä ja kovaa osaamista.

MTK Keski-Pohjanmaa toimii alueensa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä. Edistämme jäsentemme taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia sekä maaseutuvarallisuuden kestävää, taloudellista käyttöä ja hoitoa. Toimintaamme ohjaa visio "Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla".

– Edunvalvontatyö ei koskaan lopu, vaikka jäsenmäärämme vähenee, niin edunvalvonnan tarve vain lisääntyy. Olen erittäin tyytyväinen, kun saamme Nikon kaltaisen nuoren ja innokkaan osaajan työyhteisöömme, toteaa Jan-Ove Nyman, MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja.