Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Epätietoisuus on pahinta katoamisessa

Kun ihminen katoaa, tuska omaisilla ja ystävillä on sanoinkuvaamaton. Pahinta kaikessa on epätietoisuus. Jokin tieto, vaikka sitten se surullinenkin, on parempi kuin oleminen pitkään epätietoisuudessa.

Suomessa katoaa vuosittain satoja ihmisiä. Suurin osa löytyy tai palaa takaisin läheistensä luokse kohtuullisessa ajassa, mutta myös moni katoaa pysyvästi. Suomessa jää vuosittain pysyvästi kadoksiin noin 20–40 ihmistä.

Ihmisten auttamisenhalu katoamisen etsinnässä on kiitettävällä tasolla. Usein vapaaehtoisia on suuri joukko ilmoittautumassa etsintöihin. Väliviirteellä asuvan Pauli Tuomaalan katoaminen on edelleen mysteeri. Poliisi ei ole saanut mitään ratkaisevaa vinkkiä edes siitä, millä alueella Tuomaala voisi olla. Kun etsintäalue on laaja, on löytymisen todennäköisyys aina pienempi. Talven saapuminen ja lumisade vaikeuttavat löytämistä ja etsintöjä.

Pauli Tuomaala on monelle tuttu mies ja moni on hänet nähnyt Kannuksessa ja Lohtajalla. Usein hän on ollut liikkeellä polkupyörällä tai autolla. Todennäköisesti hän on ollut liikkeellä pyörällä, kun hänet viimeksi on nähty Marinkaisissa 14. marraskuuta.

Tällä hetkellä voi vain spekuloida, mitä Tuomaalalle on tapahtunut. Turhien huhujen liikkeelle laittaminen ei kuitenkaan auta ketään. Mitä kauemmin katoamisesta kuluu, sitä kiivaammin erilaiset huhumyllyt lähtevät liikkeelle. Sen takia on parempi antaa viranomaisille työrauha. Luonnollisesti poliisille kannattaa heti kertoa, jos tietää jotain Tuomaalan liikkeistä.

Kaikkien ajatukset ovat nyt Pauli Tuomaalan läheisissä. Heille voimia ja jaksamista.