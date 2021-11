Kannuksen kaupunginjohtajan Jussi Niinistön kolumni: Yrittänyttä ei laiteta



Lestijokilaakson talousalueen keskus on Kannus. Sen elinkeinorakenne on monipuolinen. Elintarvike- ja puuteollisuudella on vahvat perinteet, kehittynyttä maataloutta unohtamatta.