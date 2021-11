Loppuvuotta kohti mennessä monet eri paikalliset yrittäjäyhdistykset muistavat ja juhlistavat yrittäjiä. Lähes kahden vuoden koronakurimuksen jälkeen on erinomaisen tärkeä muistaa yrittäjiä ja yrityksiä. Heidän tekemänsä työ on alueen elinvoimaisuuden eteen vaikeinakin aikoina on elinehto siihen, että tulevaisuudessakin Lestijokilaaksossa on mahdollista kehittää ja kehittyä.

Yritykset ovat kohdanneet koronan eri lähtökohdista riippuen yrityksen toimialasta. Se on kuitenkin varmaa, että kaikkien yritysten on pitänyt pysähtyä ja miettiä tulevaisuutta erilaisesta näkökulmasta kuin ennen koronaa. Pysähtyminen ja tulevaisuuden miettiminen ei ole koskaan pahitteeksi, sillä liian usein mennään arjen keskellä ilman, että ehditään kunnolla miettiä mihin suuntaan halutaan yritystä kehittää.

Lestijokilaaksossa on monia vahvuuksia. Yksi niistä on ilman muuta yhteisöllisyys. Yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteistyön tekeminen on tukijalka, jonka varaan on myös hyvä rakentaa yritysten omaa polkuaan.

Yritykset tarvitsevat hyviä työntekijöitä. Pohjalaiset työntekijät ovat haluttua pääomaa Etelä-Suomessa. Pohjalainen työmoraali on korkealla tasolla. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun asiaan on törmännyt eri tuttavien kautta. Tasavertaisissa työhakemuksissa vaaka on saattanut kääntyä työntekijän eduksi juuri pohjalaisuuden takia. Tätä asiaa emme ehkä osaa arvostaa täällä Lestijokilaaksossa tarpeeksi. Meillä on maan parhaimmat työntekijät.

Lestijokilaakson yrityskenttä on laaja. Meiltä löytyy monen eri alan osaajia. Yritysten kehittäminen ja uusien innovatiivisten ideoiden hallittu eteenpäin vieminen on yksi merkki yritysten elinvoimaisuudesta. Se ei tarkoita, etteikö perinteisempää yrittäjyyttäkin tarvita. Yrittäjyyteen kuuluu rohkeus ja riskienkin ottaminen.

Sanotaan, että yrittäjäksi voi kutsua itseään vasta, kun on vähintään yksi konkurssi takana. Ehkei ihan näinkään, mutta kyllä siinä viisauttakin piilee. Epäonnistuminen opettaa ja kasvattaa usein enemmän kuin onnistuminen.

Menestyvä yritys ei voi olla liian turvallisuushakuinen. Uskaliaisuus ja uteliaisuus uuteen ovat ominaisuuksia, jotka täyttyvät monella yrittäjällä.

Juhlitaan Lestijokilaakson yrityksiä ja yrittäjiä yhdessä. He ovat juhlansa ansainneet!