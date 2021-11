Koronatilanne jatkuu edelleen vakavana Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 13 koronaviruspotilasta. Koronaa sairastavat on eristetty ja heitä hoidetaan erillään muista potilaista. Vaikka sairaalahoidontarve on kasvanut, selvitään tilanteesta sopeuttamatta muuta sairaalan toimintaa eli muu sairaalan toiminta jatkuu normaalisti.

Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on ilmoitettu viisi.

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 107 uutta koronavirustartuntaa. Puolet tartunnan saaneista olivat jo valmiiksi karanteenissa.

Koronatartunnat leviää pääasiassa rokottamattomien tai vasta vajaan rokotussarjan saaneiden nuorten aikuisten joukossa, tartunnan saaneiden keski-ikä on 28 vuotta. Tartunnoista on pystytty jäljittämään 84 prosenttia.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla liki 2000 kappaletta, otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 5,5 prosenttia.

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana oli 237 todettua tartuntaa, edellisviikolla todettiin 242 tartuntaa. Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana sataatuhatta asukasta kohden 306.

– Vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla, muistutellaan Soitelta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kahden rokotusannoksen saaneiden tulee hakeutua testiin, jos on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle ja saa oireita tai mikäli kärsii hengitystieinfektion oireista ja kuuluu riskiryhmään tai työskentelee sote-alalla.

Soiten alueella on kiristetty määräyksiä ja suosituksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella, paitsi Reisjärvellä, kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli sata henkilöä ja joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Määräys on voimassa kolme viikkoa ajalla 15.11.–5.12.2021.

Soiten koronasivustolta löytyy ohjeet tapahtumajärjestäjille: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Soiten koronarokotusmittarin mukaan alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 88,3 prosenttia, toisen rokotusannoksen on saanut 81,9 % . Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 75,5 % väestöstä ja toisella annoksella 70 %. Kolmansien annosten rokotukset ovat käynnissä ja niitä on annettu tähän mennessä 2 392 kappaletta.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen pääsee itselle parhaiten sopivalla hetkellä.