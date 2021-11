Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Tulikuuma puheenaihe Toholammilla

Toholammin paloaseman tilanne nousi esille uusia hyvinvointialueita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa kunnantalolla. Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen esitti syvän huolestumisensa Toholammin paloaseman nykytilanteelle. Paloasema on ollut väliaikaisissa väistötiloissa jo kesästä 2020. Entinen paloaseman kiinteistö Ullavantien varrella myytiin sisäilmaongelmien vuoksi.

Kukaan ei varmaankaan osannut aavistaa, että marraskuussa 2021 paloaseman tilanne on vähintään yhtä epäselvä kuin kesällä 2020. Vuosi sitten kunta pähkäili vuokratako kiinteistö vai ostaako kiinteistö? Toki myös täysin uudesta paloasemasta on ollut taustalla koko ajan keskustelua. Pitkään vuokraaminen oli ykkösvaihtoehtona, mutta pitkien keskustelujen jälkeen kunta päätti sijoitusvaihtoehdoksi Rakennusurakointi J. Välikangas Oy:n kiinteistöä, joka ostettaisiin ja muutettaisiin paloasemaksi.

Tammikuussa 2021 oli sitten jo kiire avustuksen hakemisen kanssa. Lopulta Palosuojelurahastolta saatiin avustus ja hetken näytti jo kunnan kannalta hyvältä. Toki matkan varrella on jätetty oikaisuvaatimuksia, eriäviä mielipiteitä pöytäkirjoihin ja äänestettykin on.

Syksyllä 2021 tuli sitten seuraava luku paloasemaepisodissa. Toholampi päätti keskeyttää paloaseman suunnittelutyön toistaiseksi, kun suunnittelija ilmoitti, että hallin dokumentoinneissa on suuria puutteita. Nyt tilanne tuntuu olevan aikamoisessa konkelossa. Kunta teki esisopimuksen Rakennusurakointi J. Välikangas Oy:n kanssa kesällä 2021 ja varsinainen kauppakirja olisi tehty myöhemmin. Nyt aika näyttää mennäänkö tässä asiassa vielä oikeuteen.

Kaiken kaikkiaan nykytilanteessa ei ole voittajia, mutta suurin kärsijä on paloaseman henkilökunta ja vapaapalokuntalaiset, jotka joutuvat työskentelemään puutteellisissa väliaikaistiloissa. Mikä pahinta, kukaan ei tunnu tietävän kauanko näin jatkuu. Olisi ollut erinomaisen tärkeää, että uusi paloasema olisi ollut käytössä ennen vuotta 2023, jolloin uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Pelastusjohtaja korosti, että asia on viime kädessä kunnan vastuulla, kun kyseessä on kunnan kiinteistö. Aihe keskusteluttaa todella paljon Toholammilla ja toimitukseen on tullut useampi yhteydenotto aiheesta. Jotta tilanne saataisiin rauhoitettua myös asukkaiden keskuudessa, olisi kunnan tultava jollain ratkaisulla esiin. Varmasti ratkaisua on taustalla haettu ja ulostulokin on tulossa pian?