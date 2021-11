Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Haistattelusta on lyhyt matka kiusaamiseen

Kun itse olin koululainen 80-90 -luvuilla, ei kukaan tiennyt somekiusaamisesta mitään. Aika moni mieltää edelleen kiusaamisen ”jossain siellä välitunnilla” tapahtuvaksi. Varmasti sitäkin on ja sekin saattaa olla raastavaa, mutta opettajien ja koulujen henkilökunnan on siihen halutessaan suhteellisen helppo puuttua.

Toista on netissä tapahtuva kiusaaminen, jossa liikkuu kaikenikäiset kiusaajat, jotka pyrkivät tavalla tai toisella vaikuttamaan herkässä iässä olevien nuorten elämään. Jos seuraa aikuisten somekäyttäytymistä esimerkiksi Twitterissä, ei ole enää vaikea kuvitella, mitä somekiusaaminen voi aiheuttaa nuorelle. Näppäinten takaa tuntuu olevan helppoa solvata ja rienata muita ihmisiä. Toki netissä on paljon tekaistuja trollitilejä, mutta yllättävän ”helppoa” erilainen kiusanteko netissä on myös oikeilla nimilläkin tehtynä.

Somekiusaamista ei välttämättä suoraan huomaa muuta kuin nuoren muuttuneesta käytöksestä. Siksi on tärkeää meidän kaikkien vanhempien aina silloin tällöin kysellä koululaisten kuulumisia.

Koululaisena moni asia jää kirkkaana mielensopukoihin, niin hyvät kuin pahat asiat. Turvallinen ilmapiiri koulussa takaa hyvät lähtökohdat elämään. Pelko ja selviytymistaistelu tunnista toiseen kiusattuna on pahinta painajaista.

Pahimmillaan kiusaaminen voi aiheuttaa täydellisen lamaannuksen kiusatulle, ja jopa itsetuhoiset ajatukset. Kiusaamisen arvet saattavat aiheuttaa myöhemmällä iällä alemmuuden tunnetta ja itsetunto-ongelmia.

Nykyinen elämäntapa on hektistä ja netin kautta lapset ja nuoret saavat paljon vaikutteita. Kiroilu ja haistattelu tuntuu useilla koululaisilla olevan normaalia ja jopa hyväksyttävää. Toki tietty kapinointi kuuluu nuoruuteen, mutta kyllä aikuisen on silti vedettävä rajat hyvän ja huonon käytöksen välille. Ei ole iso askel enää muka ”leikkimielisestä” haistattelusta vakavampaan kiusaamiseen.

Me kaikki olemme erilaisia. Toiset ovat herkempiä kuin toiset. Omasta mielestä ”pieni” vitsillä heitetty haukku, voi olla toiselle monien unettomien öiden aiheuttama mielipaha. Kun tätä jatkuu tarpeeksi kauan, puhutaan jo vakavasta kiusaamisesta.

Kunnioitetaan toisiamme vauvasta vaariin!