Kannuksessa on menty yli sadan koronatartuntamäärissä, Toholammilla 25 tartuntaa, Lestijärvellä 10 – Kalajoki on hurjassa nousussa koronamäärissä, nyt 167 tartuntaa epidemian alusta alkaen

Kannus on mennyt koronatartunnoissa yli sadan. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Kannuksessa on epidemian alusta alkaen todettu nyt 102 tartuntaa. Myös Toholampi on nousussa, sillä Toholammilla on nyt todettu 25 tartuntaa epidemian alusta alkaen. Lestijärvellä on edelleen kymmenen tartuntaa.

Pitkään Kannuksen kanssa samoilla tartuntamäärillä ollut Kalajoki on mennyt selvästi edelle Kannusta tartunnoissa. Kalajoella on nyt todettu 167 tartuntaa.