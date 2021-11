Soiten COVID-19-viranomaistyöryhmä eli alueellinen koronanyrkki korostaa, että yleisötilaisuuksia tulisi järjestää alueella vain tarkan harkinnan mukaan. Tilaisuuksien koronaturvallisuus on järjestäjän vastuulla. Yleisötilaisuuksissa tulee huomioida koronaan liittyvät hygieniaohjeistukset ja kiinnittää erityistä huomiota tilan kokoon suhteessa osallistujien määrään, jotta riittävät turvavälit voidaan taata. Suositus on, että käytössä olisi vain puolet asiakaspaikoista.

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa järjestäjän tulee laatia kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ja se tulee toimittaa Soiten infektioiden torjuntayksikköön. Soiten koronasivustolta löytyy ohjeet tapahtumajärjestäjille tästä.

Myös yksityistilaisuuksissa ja tapaamissa tulee huomioida koronaturvallisuus. Viranomaisryhmä suosittelee, että kokoontumisia järjestettäisiin harkiten ja koronaan liittyvät hygieniaohjeistukset huomioiden. Yksityistilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikäli mahdollista porrastaa osallistujien osallistumista. Tilaisuuksien koronaturvallisuus on järjestäjän vastuulla.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 3.11.2021 arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Epidemiatilanne on Soiten alueella edelleen vakava ja ilmaantuvuusluku on Suomen korkein. Viime viikolla Soiten alueella todettiin yhteensä 112 uutta koronavirustartuntaa. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 269 / 100 000. Näytteenottomäärät koronatestauksessa ovat kasvussa ja viime viikolla otettiin yhteensä n. 2000 koronatestiä, joista 5,5 % oli positiivisia. Todetuista tartunnoista pystytään jäljittämään 84 %. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa viisi koronaviruspotilasta.

Koronavirustartuntoja esiintyy edelleen pääasiassa rokottamattomien tai vajaan rokotussarjan saaneiden keskuudessa. Tartunnat leviävät tällä hetkellä etenkin lapsissa ja nuorissa sekä heidän vanhemmissaan. Tartuntoja esiintyy eniten alle 10-vuotiailla sekä 10-19-vuotiaiden ikäryhmässä. Kolmannes tartunnoista esiintyy 30-49-vuotiailla. Tartunnoista suurin osa on perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Tartunnanlähteinä ovat olleet myös työpaikat ja koulut. Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista Soiten alueella löydät tästä.

Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä hybridimallinen etätyösuositus. Soiten alueella on voimassa myös leviämisvaiheen ravintolarajoitukset. Viranomaisryhmä muistuttaa edelleen, että lievissäkään hengitystieinfektion oireissa ei tulisi liikkua kodin ulkopuolella. Suositus on, että rokottamattomat tai vasta yhden rokotusannoksen saaneet hakeutuisivat viipymättä ja hyvin lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronatestiin.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 1 150 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suuresta päivittäisestä tartuntaluvusta huolimatta kahden viikon tartuntaluku ei ole kasvanut. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 806 tartuntaa, mikä on 145 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut maanantaista 12:lla. Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 238 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Tehohoidossa on kolme koronapotilasta enemmän kuin maanantaina.

Eilisen jälkeen on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. THL:n mukaan koko pandemian aikana on raportoitu kaikkiaan 1 176 koronakuolemaa.

Kahden viikon ajanjaksoissa tarkasteltuna koronaviruksen ilmaantuvuus on yhä loivassa laskussa. Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 141 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 143.

Maakunnista suurin ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla (271). Viime aikoina tilanne on pahentunut esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, jossa kahden viikon ilmaantuvuusluku on 181. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi eilen alueen siirtyneen jälleen kiihtymisvaiheeseen.