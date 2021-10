Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Vaalit, joista kansa ei tiedä vielä mitään

Maakuntavaalit, ei kun virallisesti aluevaalit, ovat tulossa tammikuussa 2022. Koska maakunta on kirosana suurimalle osalle hallituksen puolueista, ei sitä saa näkyä Keskustan harmiksi missään virallisissa brosyyreissa. Tosin Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko taisi viljellä maakuntavaali-sanaa tuoreeltaan, kun hallitus oli saanut sovun sote-uudistuksessa. Keskusta on onnistuneesti ajanut maakuntamallia jo useammassa hallituksessa. Ja lopulta se näyttää myös toteutuvan, vaikka nykypolitiikassa muutokset ovat nopeampia kuin voi arvatakaan.

No, joka tapauksessa vaalit lähestyvät, ja kansa taitaa olla suhteellisen pihalla, mistä nyt äänestetään. Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan siis nyt tammikuun äänestyksessä. Varsinaisesti hyvinvointialueet aloittavat vasta vuonna 2023.

Taustalla on siis ikiaikainen sote-uudistus, jota on yritetty maaliin ties monenko hallituksen toimesta. Viimeksi Kokoomuksen ja Keskustan voimilla yritettiin saada mallia kasaan ja tuolloinkin alueet olivat nämä samat kuin nytkin, paitsi Helsinki on nyt irrotettu ulos tästä uudistuksesta.

Nyt Kokoomus ei kannata tulevaa sote-mallia. Tällä viikolla Kokoomuksen Janne Sankelo vieraili Kannuksessa ja kritisoi voimakkaasti Keskustaa mm. siitä, että päätöksenteko menee maakunnan keskuskaupunkeihin. Tämä kritiikki pitää siltä osin paikkansa, että pienet kunnat uhkaavat jäädä ilman ainoatakaan edustajaa aluevaltuustossa. Tähän asti Soiten valtuustossa on ollut jokaiselle itsenäiselle kunnalle oma paikkansa.

Toki tämä on vielä spekulaatiota, sillä kyllä kokkolainen tai lohtajalainen voi äänestää vaikkapa toholampilaista ehdokasta tulevissa vaaleissa. Onhan näin käynyt isommissakin vaaleissa. Tosin tälläkin hetkellä on tilanne, että halutessaan kokkolaiset voivat jyrätä päätöksenteossa maakunnan edustajat. Uskon silti, että jokaiselta paikkakunnalta ja puolueesta löytyy fiksuja ehdokkaita, jotka osaavat katsoa kokonaisuutta ja koko maakunnan etua, aina piskuisen Lestijärven kuin suuren Kokkolankin.

Vaaran paikka on kuitenkin tunnistettava ja tuotava esille. Yksi oivallinen paikka pohtia tätäkin asiaa ja muita sote-uudistuksen kysymyksiä on, kun Soite, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ja Lestijoki järjestävät Toholammin kulttuurisalissa striimatun tilaisuuden (9.11.), jossa voi kysyä aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Miten käy terveyden lähipalveluiden? Kuinka demokratia saadaan toimimaan? Miksi lähteä äänestämään aluevaaleihin?