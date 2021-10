Kalajoella, Lestijärvellä ja Toholammilla yli 80 prosentin koronarokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden joukossa – Kannus laahaa perässä

Yli 80 prosentin koronarokotuskattavuus yli 12-vuotiaden 2. rokoteannoksen osalta on jo Kalajoella (80,4%), Lestijärvellä (80,9%) ja Toholammilla (81,2%) osalta. Kannus laahaa perässä, sillä Kannuksessa 2. koronarokotteen rokotekattavuus on vasta 77,6%. Sievissä rokotekattavuus toisen rokotteen osalta on niinkin vähän kuin 59,5%.

Koko Suomessa koronarokotekattavuus 77,2 %.