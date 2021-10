Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Maksamalla jutuista Lestijoki-lehti pysyy elossa

Aina silloin tällöin kysytään, miksei jokin somessa jaettu Lestijoen juttu voi olla maksuton. Kovasti kiinnostaisi lukea, mutta kun on maksumuurin takana mokoma.

Ei mekään täällä toimituksessa ihan niin sinisilmäisiä olla, etteikö juttua saa luettua ilmaiseksi, jos niin haluaa. Aina löytyy joku, joka lähettää jutun whatsappiin tai jopa kopioi jutun johonkin julkiselle alustalle. Olen nähnyt myös suljettuja Facebook-ryhmiä, joissa jaetaan surutta kaikki maksulliset jutut ryhmän jäsenille.

Pieni muistutus: tekijänoikeuslain mukaan kopioiminen millä tahansa tekniikalla sekä kopion jakaminen verkossa ei ole sallittua ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Tietenkin se on positiivista, että jutut kiinnostavat lukijoita. Sen takiahan juttuja tehdään, että ne olisivat mielenkiintoisia ja niitä haluttaisiin lukea. Pitkässä juoksussa kuitenkin, jos entistä useampi pyrkii vain maksutta lukemaan paikallislehden juttuja, kukaan ei kohta ole tekemässä näitä yltiöpaikallisia juttuja alueelta.

Lestijoen ainoat tulonlähteet ovat tilaustuotot ja ilmoitustuotot. Ja vaikka toimittajuus on hyvin usein elämäntapa ja aika moni toimittaja tekee töitä ”rakkaudesta lajiin”, silti palkkaa me toimittajatkin kerran kuussa tarvitsemme.

Ylellä on erilainen ansaintalogiikka kuin esimerkiksi Lestijoella tai Keskipohjanmaalla. Me kaikki kustannamme veroeuroilla mm. Ylen tuottamat jutut myös alueeltamme. Kuitenkin aika harvoin Ylellä on samoja aiheita ja juttuja kuin esimerkiksi Lestijoella. Toki Keskipohjanmaan kanssa on Ylellä enemmän päällekkäisiä uutisia, mutta aina uutisissakin on eroja, vaikka niitä samoista aiheistakin tehtäisiin.

Toivon, että mahdollisimman moni tuntee pienen piston sydämessään seuraavan kerran, kun jakaa maksullista materiaalia ilmaiseksi somessa tai ihan millä vain alustalla. Kun maksat Lestijoen uutisista jatkossakin, niin varmistat paikallislehden elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Peukuta paikallista myös lehtien osalta!

Ps. Tämä teksti on maksutta luettavissa Lestijoen nettisivuilla.