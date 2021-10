Jannika Korvelan kolumni muuton keskeltä: Vähempikin riittää



Kotimme kaappeja tyhjätessä pysähdyin taas kerran saman kysymyksen ääreen. Mistä tätä tavaraa on kertynyt näin paljon? On hyvä, että kodissa on paljon säilytystilaa mutta tässä vaiheessa se kostautui pahasti.