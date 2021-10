Soiten alueellinen Covid-19-viranomaistyöryhmä vetoaa täyden rokotussarjan hankkimiseksi mahdollisimman pian. Tällä viikolla kokoontunut viranomaisryhmä suosittelee vahvasti hankkimaan rokotukset, sillä koronavirus ole mihinkään häviämässä.

– Jatkossa taudilta on hyvin vaikea välttyä. Rokote suojaa paitsi yksilöä itseään myös koko yhteiskuntaa. Koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan, THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soiten asiantuntijoista koostuva viranomaisryhmä toteaa tiedotteessa.

Rokotusten teho käy selkeästi ilmi nykyisestä epidemiatilanteesta, sillä tartunnat keskittyvät rokottamattomiin tai vasta hiljattain rokotuksen saaneisiin.

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tartuntoja esiintyy tällä hetkellä eniten alle 10–vuotiailla (32 %) sekä 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä (29 %). Soiten alueen tartunnoista suurin osa on perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Tartunnanlähteinä ovat olleet myös kokoontumiset tuttavien ja ystävien kesken, työpaikat sekä koulut ja päiväkodit. Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Epidemiatilanne on Soiten alueella edelleen vakava. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 185 sataatuhatta asukasta kohden. Näytteenotossa koronavirustestien määrä on noussut ja viime viikolla otettiin yhteensä noin 1500 näytettä, joista 4,9 prosenttia oli positiivisia. Todetuista tartunnoista 85 % pystytään jäljittämään tällä hetkellä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa seitsemän koronaviruspotilasta.

Ensi viikosta alkaen astutaan rokotuksissa Soiten alueella uuteen vaiheeseen sikäli, että 60 vuotta täyttäneet voivat yhdellä reunaehdolla saapua ajanvarauksettomaan rokotukseen kolmannen rokoteannoksen osalta.

– Ensi viikosta alkavat kohdennetut rokotukset niin, että 60 vuotta täyttäneet voivat tulla ilman ajanvarausta kolmatta kertaa rokotettaviksi, jos toisen rokotteen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta, kertoo Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Soiten ajanvarauksettomat rokotuspäivät (loppuviikolla 42):

ke-pe 20.-22.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

to 21.10. klo 12-16.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer

to 21.10. klo 16-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer

to 21.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer

pe 22.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

pe 22.10. klo 16-20 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna

pe 22.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

la 23.10. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

// Juttua päivitetty 20.10.2021 klo 15.50 Pirjo Dabnellin kommentilla.